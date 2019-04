Sieben Räte legen Amt nieder

In wenigen Wochen wählen die Bürger von Hochdorf einen neuen Gemeinderat. Auf den zwei Listen finden sich viele neuen Namen, denn fast die Hälfte des jetzigen Gremiums kandidiert nicht mehr. Sieben der 13 Gemeinderäte legen ihr Amt nieder: Max Huchler, Patrick Christ, Alfred Missel, Sascha Günster, Otmar Kloos, Otto Höbel und Christa Creutzfeldt.

Am längsten im Gemeinderat saß der Ingenieur Max Huchler. 25 Jahre prägte er die die Entwicklung der Kommune entscheidend mit. Da er beruflich aber stark gefordert ist, legt er nun sein Amt nieder.

25 und 20 Jahre im Gemeinderat

Eine Wahlperiode weniger, 20 Jahre, war Christa Creutzfeldt Mitglied im Hochdorfer Gemeinderat. Im Juli geht die Berufsschullehrerin nun in Pension und möchte dann mit ihrem Mann mehr reisen. „Die Zeit im Gemeinderat ist eine unglaubliche Bereicherung gewesen und ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe“, so Creutzfeldt. In diesen zwei Jahrzehnten habe die Gemeinde Hochdorf sich sehr verändert. „Es stand einmal zur Debatte, ob wir in der Wasserversorgung unabhängig bleiben oder dieses künftig über Biberach beziehen“, erinnert sie sich. „Ich bin sehr froh, dass wir uns gegen dieses Angebot entschieden haben, denn Beispiele aus anderen Gemeinden haben gezeigt, dass das zu einer großen Abhängigkeit führen kann.“ Ein anderes wichtiges Thema sei der Aufbau einer stabilen Nahversorgung in allen Teilorten gewesen. Wenn nun bald ein kleiner Laden in der neuen Begegnungsstätte in Hochdorf einzieht, wird es in allen drei Teilorten eine solche geben. „Das ist ein großer Erfolg“, freut sich die Gemeinderätin. Ein Meilenstein sei es ebenso gewesen, ein Nahwärmenetz aufzubauen. „Ich habe in diesen 20 Jahren wirklich viel gelernt, darüber, wie schwierig die Finanzierung mancher Dinge ist und wie alle zusammenhängt. Und es war immer ein sachliches Ringen. Manchmal hart, aber immer fair.“

Ähnlich sieht es Gemeinderat Otto Höbel, der 15 Jahre mit dabei war. Auch für ihn war der Aufbau der Nahwärmeversorgung ein entscheidender Punkt. Als genau so wichtig erachtet er die Entscheidung, alle drei Feuerwehrstandorte zu erhalten. „Es gab Überlegungen, die Feuerwehr zu zentralisieren, aber das wäre für Hochdorf schädlich gewesen“, ist er überzeugt. „Klar sind die drei Standorte insgesamt nun teuer, wie die aktuelle Debatte zeigt, aber es ist wichtig, dass die Menschen im Ort sich mit ihrer Wehr identifizieren, nur so ist ihre Zukunft gesichert“, so Höbel. Als weitere wichtige Themen nennt er die Ortskernsanierung und die Modernisierung der Betreuungsangebote in der Schule. Auch für ihn sei die Zeit im Gemeinderat spannend gewesen. Allerdings sei er momentan beruflich bei Medica Medizintechnik so stark gefordert, dass es besser sei, das Ehrenamt aufzugeben. Auf der Liste „Miteinander für die Gemeinde“ stehen insgesamt acht Kandidaten. Neu mit dabei ist unter anderem Matthias Strotmann. Der 35-Jährige ist der gleiche Jahrgang wie die Gemeinderätin Margit Geiger. Die Beiden sind die jüngsten Kandidaten. Als Beruf gibt Strotmann Lead Assessor Medical Devices an. Ebenfalls neu mit dabei sind der Ingenieur Andreas Göbel aus Hochdorf, der Geschäftsführer Thomas Dobler aus Schweinhausen und der Abteilungsleiter Nils Nünke aus Unteressendorf.

Auf der zweiten Liste „Gemeinsam für die Gemeinde“ stehen ebenfalls acht Kandidaten. Hier finden sich gleich drei neue Kandidaten aus Hochdorf: die Chefarztsekretärin Ursula Beck, der Betriebswirt Martin Dobenmüller und der Industriemechaniker Alexander Schökle. Für Schweinhausen haben sich der Ingenieur Markus Baur und der Betriebswirt Tobias Kuhn aufstellen lassen. In Unteressendorf tritt neben Gemeinderätin Margit Geiger noch der Elektromeister Norbert Werner an.

Insgesamt gibt es somit wieder eine bunte Mischung, was die Berufe der Kandidaten angeht. Allerdings ist wie in den meisten Landgemeinden auch in Hochdorf der Frauenanteil recht gering: Von den insgesamt 16 Kandidaten sind nur drei weiblich. Bei „Miteinander für die Gemeinde“ ist es die Gemeinderätin und zweite Bürgermeister-Stellvertreterin Stefanie Reich, auf der Liste „Gemeinsam für die Gemeinde“ Gemeinderätin und dritte Bürgermeister-Vertreterin Margit Geiger und, neu mit dabei, Ursula Beck. Bisher waren drei Frauen im Gemeinderat vertreten, bei 13 Gemeinderäten. Da es nun nur drei Kandidaten mehr gibt als Plätze, stehen die Chancen jedoch gut, dass alle drei Kandidaten auch einen Platz erhalten.