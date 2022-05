Saatgut-Tauschbox in Hochdorf/Riss

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Es bereitet viel Freude, selbst Gesätem beim Wachsen zuzusehen und hinterher sogar ernten zu können. Viele alte Sorten sind verschwunden und die Vielfalt hat in den letzten Jahren unter dem Anbot gezüchteter nicht samenfester Sorten gelitten. Um die Sortenvielfalt und den Erhalt alter Sorten zu wahren, gibt es in der katholischen Bücherei in Hochdorf ab sofort eine Saatgut-Tauschbox. Hier kann man selbst geerntetes, samenfestes Saatgut tauschen. Achtung keine F1 Hybride oder gentechnisch verändertes Saatgut anbieten. Bereits jetzt bei der Ernte daran denken, Samen für das nächste Gartenjahr zu sammeln.