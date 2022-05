Rückblick und Ausblick des Vereins Lebensqualität Hochdorf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Durch unterschiedliche Angebote und Aktionen will der Verein Lebensqualität das Miteinander in der Gemeinde Hochdorf stärken und dort Hilfe organisieren, wo diese benötigt wird. In der Mitgliederversammlung zeigte Traude Koch, Vorsitzende Öffentlichkeitsarbeit im Jahresrückblick die neue Struktur in der Organisation auf, die auch für die Homepage übernommen wurde. In den Themenfeldern Sorgende Gemeinschaft, Helferkreis, Sozialfonds, Natur und Umwelt, Miteinander und Veranstaltungen werden Aktivitäten umgesetzt. Dreh- und Angelpunkt ist mittlerweile die Sorgende Gemeinschaft. Im Sor-Ge Team sind Erika Hipper, Margit Ruß und Petra Wydler als Ansprechpartner über die Handynummer 0152 - 0521 3618 zu erreichen. Erika Hipper nannte Zahlen und meinte „Wichtig ist das Zuhören und dass es einen Ansprechpartner gibt“. Mit Fotos wurden die Bastelaktionen zum Nikolaus und zu Ostern veranschaulicht. Freude hatten beide: die älteren Menschen, die beschenkt wurden und das Bastelteam, das gewerkelt hat.

Für den Helferkreis stellte Paul Weinhart die Situation in Hochdorf dar. Er ist die gute Seele und meist auch der ordnende Mahner in der Unterkunft in der Hauptstraße in Hochdorf. Aktuell wohnen dort 7 Personen. Er bedankte sich bei der Gemeinde für die Instandsetzungen im Haus.

Über den Sozialfonds können Familien unterstützt werden. Ziel ist es, allen Kindern und Jugendlichen Teilhabe und die Chance auf Bildung zu ermöglichen. Im Themenfeld Natur und Umwelt gab es verschiedenste Aktivitäten rund um den Lindenweiher, Blühstreifen und Dorfputzete. Im Themenfeld Miteinander wurde 2021 der Lesetreff „Lesen ist cool“ gegründet und das Projekt „Quality Time – Zeit mitanand“ gestartet. Zudem konnte das Bouleturnier, der Räum- und Schenketag und der Christbaumverkauf umgesetzt werden.

Hans Peter Ziegler, Vorstandsvorsitzender Finanzen, gab Rechenschaft über die finanzielle Situation. Eine ordentliche Kassenführung wurde bescheinigt und die Vorstandschaft entlastet. Bei den Wahlen konnte Silvia Fuchs als neue Beisitzerin und Uschi Breunig-König als Kassenprüferin gewonnen werden. Fürs neue Jahr gibt es Planungen zum Ausbau der Sorgenden Gemeinschaft und zur Umsetzung von Klimagesprächen. Zudem werden die Mitfahrbänkle aktiviert. Bürgermeister Stefan Jäckle bedankte sich mit einem kleinen Geschenk bei Paul Weinhart für seinen Einsatz im Helferkreis.