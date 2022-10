Rückblick Herbstfest in Hochdorf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Anlässlich des 100-Jährigen Jubiläums des Musikverein Hochdorf gab es nach dem Kreismusikfest auch ein besonderes Herbstfest. Das Landespolizeiorchester Baden-Württemberg unterhielt die Besucher am Samstagabend den 8. Oktober mit einem Benefizkonzert. Das kurzweilige und anspruchsvolle Programm ließ die Besucher klatschen, aufstehen und staunen.

Während das Orchester nach seinem ersten Konzertteil, welcher aus zwei fesselnden Konzertstücken bestand, pausiert, stand eine ganz besondere Ehrung an. Die Verleihung der PRO-MUSICA-PLAKETTE für den Musikverein Hochdorf. Diese Auszeichnung erfolgt durch den Bundespräsidenten für mindestens 100-Jähriges Wirken mit besonderen Verdiensten des instrumentalen Musizierens und dadurch die Förderung kulturellen Lebens. Dr. Jürgen Kniep überreichte stellvertretend für den Landrat die PRO-MUSICA-PLAKETTE den anwesenden Vorständen Franziska Götze, Markus Bitterwolf und Andreas Kloos. In der Halle waren zahlreiche Musikerinnen und Musiker des Vereins mit ihren grünen T-Shirts anwesend, um dieses besondere Ereignis zu würdigen. Der Vorsitzende des Blasmusik-Kreisverbands Michael Ziesel dankte dem Musikverein für die Ausrichtung des gelungenen Kreismusikfestes im vergangenen Juni und überreichte eine Urkunde.

Anschließend folgte der zweite Konzertteil des Landespolizeiorchesters, welcher das Leitmotto „Der gute Ton der Polizei“ mit dem hohen musikalischen Niveau unter Beweis stellte. Selbst ein Musiker des Landespolizeiorchesters trug das auffallend grüne Kreismusikfest-T-Shirt bei seinem Solo. Die Zuhörer waren von der in die Gemeindehalle gebrachte Spielfreude und dem Können so begeistert, dass es Standing Ovation und langer Beifall gab.

Am Sonntag stand zum Mittagessen die Metzelsuppe mit den frisch und selbst zubereiteten schwäbischen Köstlichkeiten auf dem Plan. Die Kinder bastelten fleißig in der Bastelecke und auch Kaffee und Kuchen luden zum Bleiben ein. In einer gemütlichen Atmosphäre und mit geselligen Gesprächen endete ein gelungenes Herbstfest, bei dem jeder auf seine Kosten kommen konnte.