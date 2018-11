Rettungshundestaffel sucht weitere Mitglieder

Mehrere Hundefreunde aus der Region Biberach haben sich zusammengeschlossen und den Verein Rettungshundestaffel Biberach gegründet. Der Verein plant, Hunde in der Technik des Mantrailing auszubilden, der Suche nach einer konkreten Person. 20 Mitglieder hat der Verein im Moment, diese kommen aus Hochdorf, Ummendorf, Äpfingen, Biberach, Mettenberg und Zillishausen.

Die Idee dazu stammt von Matthias Strotmann. Der Hochdorfer ist ausgebildeter Sanitäter und ist ehrenamtlich beim Deutschen Roten Kreuz als Ausbilder tätig. Strotmann und seine Lebensgefährtin Sonja Stockart haben selbst zwei Hunde, Kimba und Roxy. Der Verein, der seinen Sitz in der Gemeinde Hochdorf hat, sieht sich dabei nicht in Konkurrenz zum Rettungshundezug des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB). Denn dieser bildet seine Hunde nur für die sogenannte Flächensuche aus.

Flächensuchhunde suchen ein vorgegebenes Gebiet bei Tag und Nacht gleich zuverlässig ab. Beim Mantrailing dagegen sucht der Hund eine ganz bestimmte Person. Den Suchauftrag erhält das Tier anhand eines Gegenstands, an dem der Geruch der vermissten Person haftet. In der Regel beginnt die Suche an der Stelle, an der die Person zuverlässig das letzte Mal gesehen wurde oder losgegangen ist. „Wir glauben, dass in einer alternden Gesellschaft, in der es auch immer mehr demente Personen gibt, der Bedarf gegeben ist für im Mantrailing ausgebildete Hunde“, sagt Strotmann. Er gehe davon aus, dass es in Zukunft immer häufiger vorkommen werde, dass sich eine ältere Person verlaufen werde – und am schnellsten mit speziell dafür ausgebildeten Tieren wieder gefunden werden könne.

„Ich hatte schon länger darüber nachgedacht, einen solchen Verein zu gründen“, erzählt Matthias Strotmann. Hündin Roxy ist jedoch schon elf Jahre alt – zu alt, um noch eine so komplexe Ausbildung wie das Mantrailing zu beginnen. Zudem ist sie bereits in der Flächensuche ausgebildet. Im Januar erhielt das Paar dann Zuwachs, als die Polizei fünf kleine Hundewelpen aus einer Wohnung in Schwendi befreite, in der sie tierschutzwidrig gehalten wurden (SZ berichtete). Die Hunde waren illegal aus Bulgarien eingeführt worden und hatten keine der erforderlichen Impfungen. Die drei bis fünf Wochen alten Hunde waren stark unterernährt und zum Teil sehr krank.

Matthias Strotmann und Sonja Stockart nahmen damals spontan übers Wochenende alle vier Welpen in Pflege. Zwei davon konnten kurz darauf in eine andere Pflegestelle weiter vermittelt werden. Die beiden schwächsten Tiere behielten sie. „Jeden Tag sind wir mit ihnen zum Tierarzt und haben sie rund um die Uhr betreut“, erinnert sich Sonja Stockart. Flori und Kimba, so tauften sie die Hunde, waren beide so krank, dass unklar war, ob sie eingeschläfert werden müssen. Zwei Wochen lang tat das Paar alles, um die beiden Golden Retriever Welpen wieder auf die Beine zu bringen. „Doch bei Flori hatten die Aufputschmittel, die sie verabreicht bekommen hatte, um den Transport von Bulgarien nach Deutschland zu überleben, beide Nieren zerstört“, sagt Strotmann. Sie hatte keine Chance und wurde nur acht Wochen alt.

Doch Kimba hat es geschafft. Dem jungen Hund ist heute nichts mehr von den Strapazen in ihren ersten Lebenswochen anzumerken. Fröhlich tollt sie durch das Haus, immer auf der Suche nach jemanden, der mit ihr spielt. Als Matthias Strotmann ihr für das Foto das Mantrailing-Geschirr anlegt, wedelt sie eifrig mit dem Schwanz. Denn das Geschirr ist für sie das Zeichen, das jetzt das Training beginnt – und das macht sie offensichtlich gern. „Am besten geeignet für’s Mantrailing sind Hunde wie Kimba, die gerne spielen und noch nicht so alt sind“, erklärt er. Die Rasse sei dabei nicht wichtig. Eine weitere Idee Strotmanns ist es, die Hunde im Verein zusätzlich noch in der Trümmersuche auszubilden und einen Notfall-Veterinärdienst aufzubauen – für den Fall, wenn zum Beispiel bei einem Unfall auch ein Hund mit im Auto saß.

Ob die Hunde der Rettungshundestaffel Biberach dann in Zukunft bei der Suche nach vermissten Personen zum Einsatz kommen werden, ist noch offen. Jede Vermisstensuche wird über die Polizei koordiniert und diese hat fünf ausgebildete Personenspürhunde. Diese sind beim Polizeipräsidium Einsatz in Göppingen zentral stationiert und decken von dort aus Einsätze in ganz Baden-Württemberg ab.

Der Einsatz von privaten Rettungshunden ist in Baden-Württemberg über die Landesarbeitsgemeinschaft Rettungshunde klar geregelt. Wie Hans-Jörg Schalkowski, Leiter für die Aus- und Fortbildung der Mantrailer-Hunde bei der Polizei, der „Schwäbischen Zeitung“ sagte, komme es zwar immer wieder zu einer Zusammenarbeit mit externen Hilfsorganisationen, zum Beispiel mit den Rettungshunden des ASB. Die Polizei setze jedoch nur Hunde ein, die nachweislich geprüft sind – nach der Prüfungsordnung einer anerkannten Hilfsorganisation. Die Rettungshundestaffel Biberach strebt die Mitgliedschaft im Bundesverband Rettungshunde an – damit wäre diese Voraussetzung erfüllt.

Wer sich weiter über den Verein Rettungshundestaffel Biberach informieren will, kann mit den Mitgliedern auf dem Weihnachtsmarkt in Ummendorf, am 8. und 9. Dezember, an ihrem Stand ins Gespräch kommen. Der künftige Übungsplatz wird sich auch in Ummendorf befinden.