Rettungshundestaffel in Aktion: Wenn Hund und Mensch im Team arbeiten

Was möglich ist, wenn Hund und Mensch ein Team formen und gemeinsam arbeiten, konnten am vergangenen Samstag einige Mitglieder des ASB-Rettungshundezugs im Wald des Wettenberger Rieds zeigen. Elf Kinder nahmen an dem Aktionstag teil und lernten dabei viel über die Einsatzmöglichkeiten der Rettungshunde.

Auf dem Programm stand für die Kinder: Mit den hilfsbereiten Hunden schmusen, sich im Dickicht verstecken und sich von den tüchtigen Vierbeinern im Wald finden lassen. Das Ganze war Teil der Reihe „Die Welt mit Kinderaugen“, organisiert von der „Schwäbischen Zeitung“, der Kreissparkasse Biberach, der Ewa Riss und der Firma nic Spielzeuge aus Laupheim.

Seit dem 19. Dezember 1997 gibt es den Rettungshundezug unter dem Dach des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) im Landkreis Biberach. Hunde, die hier zum Einsatz kommen, sind keine Jagdhunde und fahnden auch nicht nach Drogen. Stattdessen suchen die Tiere nach Menschen, die sich womöglich in einer misslichen Lage befinden.

Rasse spielt keine Rolle

Hierbei spielt die Rasse des Hunds zunächst keine Rolle, denn eigentlich können alle „Privathunde“ zu Rettungshunden ausgebildet werden. Jedoch sollten die Vierbeiner weder winzig klein noch allzu riesig sein. Sehr große Hunde haben oft Gelenkprobleme und überschreiten ein Alter von sechs Jahren nur selten. „Im Landkreis Biberach kommen die Rettungshunde meist in den Wäldern zum Einsatz“, erklärte Uli Gölkel vom Rettungshundezug den Kindern bei der Aktion am Samstag.

Eine echte Suchaktion dauere in der Regel zwischen einer und zwei Stunden. Wer Lust hatte, mit den Rettungshunden Verstecken zu spielen, konnte sich am Samstag von der Gruppe entfernen und sich in Waldhütten, auf Baumstämmen oder im Dickicht verstecken. Die Rettungshunde versagten nie: Sie fanden die Kinder stets wieder und machten ihre Hundeführer mit lautem Gebell auf ihren Fund aufmerksam. Eine Leckerli-Belohnung durfte dann natürlich nicht fehlen.

Hund sucht mit der Nase

Während Menschen die Landschaft mit ihren Augen absuchen, benutzen Hunde lieber ihr Riechorgan und ihre Ohren. Auf der Suche nach vermissten Menschen sind die Hundebesitzer aber genauso wichtig wie ihre Vierbeiner-Freunde: „Hund und Hundeführer gehören zusammen“, sagte Gölkel. Ohne seinen Besitzer wisse der suchende Hund nämlich oft nicht, welche Stellen er bereits abgesucht hat. Laut Uli Gölkel gebe es nichts Artgerechteres für die Vierbeiner als den Einsatz als Rettungshund. Denn Hunde lieben die Suche. Die Ausbildung, die werdende Rettungshunde erhalten, dauere zwei bis drei Jahre. Gemeinsam mit ihren Hunden treffen die Mitglieder des ASB-Rettungshundezugs zwei Mal pro Woche aufeinander, um zusammen zu trainieren. Die Hundeführer verrichten eine ehrenamtliche Arbeit und erhalten keine Vergütung für Einsätze, die oft mitten in der Nacht stattfinden.

Hundebesitzer mit jungen Hunden oder Helfer ohne Hunde – wer die ehrenamtliche Arbeit ausprobieren möchte, ist beim ASB-Rettungshundezug herzlich willkommen.