Pflanzaktion fürs Kreismusikfest

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

An allen Ecken ist in Hochdorf das Kreismusikfest zu spüren. Die Vorfreude auf Musik.Zusammen.Erleben wächst und vom 15. bis zum 19. Juni ist es soweit. In Hochdorf ist fünf Tage Fest angesagt. Auch die anderen Vereine sind aktiv und leisten einen Beitrag im Vorfeld vom Fest und beim Fest. Der Obst- und Gartenbauverein Schweinhausen und der Verein Lebensqualität Hochdorf haben Holzkisten mit blühenden Sommerblumen und Stauden bepflanzt. Diese werden an den Ortseingängen und am Rathaus aufgestellt, um die Gäste freundlich zu begrüßen. Herzlichen Dank an die fleißigen Helferinnen und Helfer für den Einsatz. Die Kisten wurden beim Bauhof bepflanzt, der zudem das Füllmaterial und die Erde zur Verfügung gestellt hat und die Kisten aufstellt. Die Vorfreude steigt. Die beiden Vereine sind auch mit einem Informationsstand am Senioren- und Familiennachmittag am 15. Juni vor Ort. Wir freuen uns auf das Kreismusikfest.