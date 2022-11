Pflanzaktion für Insekten und Hochwasserschutz

Der Adventsverkauf

Am 19. November organisiert der OGV den zweiten Adventsverkauf mit Buchausstellung. Die Kranzerfrauen des OGV bieten hier vor der Bücherei in Hochdorf von 10 bis 17 Uhr Gestecke, Kränze und Dekoartikel an.

Der Verein

Der OGV wurde am 12. März 1974 von 19 Personen gegründet. Heute hat der Verein 205 Mitglieder, davon 20 Kinder in der Garten-Gang. Als Ziele des Vereins wurden die Förderung der Gartenkultur sowie Aktivitäten zur Ortsverschönerung und der Heimatpflege in der Satzung festgeschrieben. Außerdem die Förderung des Obstbaus unter Berücksichtigung seiner landschaftsprägenden Bedeutung und die Förderung eines wirksamen Umwelt- und Naturschutzes. Viele Kurse, Workshops und Vorträge hat der Verein in den vergangenen 48 Jahren organisiert und abgehalten. Der Verein wird derzeit von der Garten- und Landschaftsbautechnikerin Mandy Hopp als 1. Vorsitzende geführt.

Für rund 15 000 Euro hat der Verein im Laufe der Jahre verschiedene Gartengeräte wie elektrische Heckenschere, Rasenwalze, Streuwagen, Häcksler, Vertikutierer und Fräse angeschafft. Diese Geräte werden den Mitgliedern gegen eine Gebühr zur Verfügung gestellt. (geru)