Das Eisbärenfest des Musikvereins Unteressendorf steigt von Freitag bis Sonntag, 4. bis 6. Januar zum 22. Mal. Mit dabei: DJ FAB und sechs Blaskapellen aus der Region.

Das Fest startet am Freitag um 21 Uhr mit der legendären „Polar Bear Night“. DJ FAB alias Fabian Bauer wird mit heißen Rhythmen den Gästen im sowieso schon warmen Festzelt einheizen. Der Busshuttle bringt die Gäste sicher zum Fest und wieder nach Hause. Die Fahrpläne stehen unter www.mv-unteressendorf.de im Netz .

Am Samstag treten von 19 Uhr an beim Stimmungswettbewerb die Blaskapellen von den Musikvereinen aus Oggelsbeuren, Winterstettendorf und Zell-Bechingen gegeneinander an. Das Publikum ermittelt den Sieger per Stimmkarte.

Der Sonntag, 6. Januar, beginnt um 11 Uhr mit Blasmusik. Beim Frühschoppen und Mittagessen sorgt der MV Oberessendorf für Unterhaltung nachmittags der MV Laupertshausen und später zum Vesper der MV Obereschach.