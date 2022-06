Parteitag der Kreis-CDU mit Wahlen

Die Mitglieder des CDU-Kreisverbands Biberach treffen sich am Montag, 27. Juni, 19.30 Uhr, in der Gemeindehalle in Hochdorf zu ihrem Kreisparteitag. Höhepunkt der Versammlung ist die Wahl des Kreisvorstands. Der langjährige CDU-Kreisvorsitzende Josef Rief tritt erneut an und ist erfreut, dass viele Kandidaturen für die unterschiedlichen Ehrenämter des Gremiums eingegangen sind. „Das ist ein starkes Signal und zeugt von der hohen Attraktivität der CDU im Kreis Biberach. Hier wollen Menschen begeistert mitarbeiten und mitwirken“, so Rief. Neben den Wahlen für den Kreisvorstand und den Wahlen für die Delegiertenämter zum Bezirksparteitag stellen sich der Europaabgeordnete Norbert Lins, der Bundestagsabgeordnete Josef Rief sowie die Landtagsabgeordneten Thomas Dörflinger und Raimund Haser den Fragen der Gäste und liefern Hintergrundinformationen zum Geschehen auf allen Ebenen der Politik. Lins, im Europäischen Parlament Vorsitzender des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung, referiert über das aktuelle Thema „Wie vermeiden wir die weltweit drohende Hungerkatastrophe?“. Hierzu und zu den weiteren Vorträgen der Politiker mit anschließender Diskussion ist auch die interessierte Öffentlichkeit eingeladen. Der CDU-Kreisverband ehrt beim Parteitag zudem langjährige Mitglieder.