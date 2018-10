Nur noch ein Teil der Außenwände steht

Die Außenmauern stehen nur noch zum Teil, das Innere des Gebäudes ist komplett entkernt. Der Abbruch der alten Gemeindehalle in Hochdorf kommt gut voran und soll Ende Oktober beendet sein. Die gute Witterung kommt dem Bauprojekt entgegen. Spezialbagger sind derzeit damit beschäftigt, die tragenden Wände schrittweise abzutragen, wodurch der Zugang zum Innenhof stark eingeschränkt ist. Die Gemeinde nutzt die Bauarbeiten, um die alten Rohre in diesem Bereich auszutauschen. Auch der alte Öltank wird aus der Halle entfernt. In Zukunft wird das Gebäude über das Nahwärmenetz mitversorgt. Ist der Abbruch beendet, wird der Anbau errichtet, in dem der neue Küchentrakt untergebracht sein soll. Danach wird das alte Dach entfernt und das neue errichtet, sodass über die kalten Monate die Arbeiten innen weitergehen können. „Falls alles nach Plan läuft, sind wir Ende 2019, Anfang 2020 fertig“, prognostiziert Bürgermeister Klaus Bonelli. Er ist zuversichtlich, dass bis zum Kreismusikfest im Sommer 2020 auch die Außenanlagen fertig sein werden. Da die Vereine zu Beginn so stark mit angepackt hätten, liege das Bauprojekt gut im Zeitplan.