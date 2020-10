Noch fehlt das nötige Wunder bei Sproll

Eine Seligsprechung von Joannes Baptista Sproll ist noch nicht in Bälde zu erwarten. Das sagte Thomas Weißhaar, Offizial der Diözese Rottenburg-Stuttgart, in seinem Vortrag über „Bischof Sproll – Mahner zur Wachsamkeit“ in der Pfarrkirche Schweinhausen vor coronabedingt 40 Besuchern.

Zunächst stellte Weißhaar einige, auch unerwartete Informationen zum Leben des 1949 verstorbenen siebten Bischofs der Diözese vor. Dabei machte er deutlich, dass Sproll schon früh auf die Gegnerschaft, ja Feindschaft des Nationalsozialismus gegenüber der Kirche eingegangen ist. In seinen zahllosen Bischofs- und Jugendtagen mit zum Teil Tausenden von Besuchern warnte Sproll geradezu vor dem, was seinerzeit als „deutscher Glaube“ bezeichnet wurde. Weißhaar verschwieg allerdings nicht, dass nach der Vertreibung Sprolls aus seiner Diözese im Jahre 1938 an ihn in der Person des damaligen Nuntius, also des Vertreters des Vatikans in Deutschland, eine Rücktrittsforderung erging. „Ich bin der Bischof von Rottenburg und ich bleibe der Bischof von Rottenburg“, so die unmissverständliche Antwort des Theologen, der einmal mehr seinem Leitmotiv „fortiter in fide“, also tapfer im Glauben, auch gegen Widerstände, gerecht wurde.

Vor wenigen Tagen wurde der 150. Geburtstag des Bischofs gefeiert, der in Schweinhausen geboren wurde. Sproll besuchte später die Lateinschule in Biberach, wobei er die 7,5 Kilometer hin und zurück zu Fuß bewältigte, setzte danach im Konvikt in Ehingen seine schulische Laufbahn fort und studierte schließlich in Tübingen Theologie. Im Wilhelmsstift wurde er „bescheiden, freundlich, brav, wacker und strebsam“ charakterisiert. Zudem wurde über ihn ausgesagt, dass er „zu den besten und edelsten des Kurses“ gehöre, wie Weißhaar den damaligen Leiter des Wilhelmsstifts in Tübingen zitierte.

Nach der Priesterweihe und Vikarsjahren übte der gebürtige Schweinhauser, der immer wieder in seine Heimat, auch als Bischof, zurückkehrte, mehrere bedeutende Ämter aus. So war er zunächst Repetent im Wilhelmsstift, dann Subregens, also stellvertretender Leiter des Priesterseminars in Rottenburg, schließlich wurde er, nach einer dreijährigen Unterbrechung als Pfarrer von Kirchen bei Ehingen, zum Domkapitular ernannt. Sproll war in dieser Funktion auch politisch tätig und zwar als Domkapitular in der ersten Kammer des Landtags von Württemberg. Im Jahre 1916 wurde er zum ersten Weihbischof in der damaligen Diözese Rottenburg geweiht. Nach dem Tod seines Vorgängers Paul Wilhelm von Keppeler im Jahre 1926 wurde Sproll am 2. März 1927 zum Bischof gewählt und am 14. Juni desselben Jahres inthronisiert.

Schon vor 1933 hat Sproll gegen die „Verderbtheit“ des Nationalsozialismus gepredigt und entsprechende Notizen in seinem berühmten Zettelkasten notiert. Später wurde er, insbesondere in seinen Predigten und Ansprachen bei den Bischofs- und Jugendtagen in der Diözese, noch deutlicher, bis er im Jahre 1938 der Volksabstimmung zum Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich, was allerdings mit der Wahl der Liste Hitlers verbunden war, fernblieb. Dies war ein unmissverständlicher Ausdruck des Widerstands Sprolls gegen den Nationalsozialismus.

Nach mehreren Demonsrtationen und Attacken gegen den Bischof, der auch als „Volksverräter“ verunglimpft wurde, wurde dieser im August 1938 ausgewiesen. Nach einer Odyssee durch Württemberg, Baden und Bayern fand er bis zum Kriegsende „Asyl“ im schwäbisch-bayrischen Krumbach. An Fronleichnam 1945 kehrte er in seine Diözese zurück und machte sofort deutlich, dass er nicht im Zorn zurückblicken wollte, sondern mutig die Herausforderungen der Nachkriegszeit anpacken wollte, was er auch tat.

Lange Zeit blieb Sproll, der deutlich Position gegen den Nationalsozialismus einnahm und dafür große persönliche Nachteile in Kauf nehmen musste, weithin unbeachtet. Erst seit einigen Jahren erfährt er die ihm zustehende Würdigung als „Bekennerbischof“. So wurde auch vor neun Jahren das Seligsprechungsverfahren für Bischof Sproll offiziell eröffnet. Die Seligsprechung bedeutet im Unterschied zur Heiligsprechung, dass der oder die selig Gesprochene vornehmlich regionale Verehrung erfahren soll.

Weißhaar machte in seinem Vortrag deutlich, dass es zunächst darum gehe, den „heroischen Tugendgrad“ des Bischofs zu ergründen, was angesichts der zahlreichen Predigten und Erinnerungen an den Bischof zwar unzweifelhaft sei, aber eben noch detailliert bewiesen werden müsse. Danach erst werde im Vatikan darüber entschieden, bis wann dann die nicht nur in Schweinhausen so sehr erwartete Seligsprechung erfolgen wird. Hierfür ist formell ein Wunder, das im Zusammenhang mit dem zur Seligsprechung anstehenden Menschen in Verbindung steht, erforderlich. Dieses Wunder konnte bisher allerdings noch nicht festgestellt werden.