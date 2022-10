Neue Reckstange am Vereinsheim

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach längerer Wartezeit konnte am Wochenende vom 8. Oktober endlich der Aufbau der Reckstange am Vereinsgelände realisiert werden. Im Zuge des Projektes „WunschErfüller“ der VR Bank und mit Unterstützung der Vereinsjugend wurde diese zu Beginn des Jahres angeschafft. Ziel war es, das Vereinsheimgelände auch für die schon etwas größeren Kinder noch einmal attraktiver zu machen. Ein großer Dank gilt Markus Brauchle für seine tatkräftige Unterstützung und die Materialbeschaffung, ohne die eine Umsetzung so nicht möglich gewesen wäre.