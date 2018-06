Neue Hauptamtsleiterin stellt sich vor

Seit Anfang November hat die Gemeinde Hochdorf eine neue Hauptamtsleiterin. Die 35-jährige Eva Tröster stammt aus Bad Waldsee und ist gelernte Verwaltungswirtin.

Bewusst hat sich die Oberschwäbin nach einer Stelle in einer kleineren Kommune gesucht: „In Orten wie Hochdorf ist das Aufgabengebiet einer Hauptamtsleiterin sehr breit gefächert und man ist zugleich nah an den Menschen dran, das ist genau das Richtige für mich“, sagt sie im Interview mit der SZ. Tröster spricht aus Erfahrung. Bereits zwei Mal hat sie in ihrer bisherigen Laufbahn in kleineren Orten gearbeitet und in beiden hat es ihr gut gefallen.

In Hochdorf ist sie ab sofort neben Bürgermeister Klaus Bonelli und Robert Hoffmann zentrale Ansprechpartnerin für ganz viele Themen. Sie kümmert sich um jegliche Personalbelange im Rathaus, um die Kindergartenbedarfsplanung und Baugesuche. „Zu mir können Bürger kommen, wenn ihrer Meinung nach irgendwo ein Straßenschild fehlt oder sie ein Haus bauen wollen“, erklärt sie.

Da das alles Belange seien, die sie auch interessierten, werde die Arbeit nie langweilig. Darum gelte: Wer vorher klopft, ist jederzeit willkommen. „Und wenn ich selbst nicht die richtige Ansprechpartnerin bin, weiß ich sicher, wer es ist.“

Noch ist Eva Tröster damit beschäftigt, sich in die vielen unterschiedlichen Aufgaben einzuarbeiten, doch schon bald wird sie sich mit einem für Hochdorf sehr wichtigem Thema befassen: dem Lärmaktionsplan. Schon jetzt sei sie sehr gespannt darauf, sich damit auseinanderzusetzen.

Eine weitere Aufgabe, auf die sie sich sehr freut: Trauungen. „Ich werde mir stets Mühe geben, aus diesem Tag etwas Besonderes zu machen und jede Trauung auf die Personen abzustimmen“, sagt sie.