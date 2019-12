Neue Fahrzeuge für Kinder der Rosenbach-Grundschule

Bei der letzten „kurz nach 8“ Adventsfeier hat der Rektor Franz Zeh die Kinder der Rosenbach-Grundschule in Hochdorf überrascht. Die beträchtlichen von Tobias Kuhn (KS Engineering) und Otto Höbel machten ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk für alle Kinder möglich. Die Spenden sollten den Kindern auf jeden Fall unmittelbar zugutekommen. die Wahl fiel auf die Anschaffung weiterer „Oli-Fahrzeuge“. Der Jubel, die strahlenden Augen und der Applaus zeigte, dass das eine gute Wahl war.

An der Schule gibt es bereits vier dieser Fahrzeuge. Diese sind einem Bericht der Schule zufolge sehr robust und obendrein aus pädagogischer Sicht wertvoll. Der Antrieb und die Lenkung findet über die Bewegung der Füße statt. Die Kinder lernen und üben dadurch die Links-Rechts-Koordination und fühlen sich durch die tiefe Sitzposition wie in einem Sportwagen, schreibt die Schule. Solche grundlegenden Bewegungserfahrungen würden in einer zunehmend medialen und digitalen Lebensumwelt immer wichtiger.

Bewegungsfreundliche Schule

Als zertifizierte Grundschule mit bewegungserzieherischem Schwerpunkt passten die neuen Fahrzeuge besonders gut zur Rosenbach-Grundschule. Die zwei neuen „Racer“ und „Snakes“ werden sicherlich nicht nur in den Bewegungspausen, sondern auch in der Betreuung ständig im Einsatz sein. Die Schulleitung, das Kollegium, das Betreuungsteam und die Kinder bedankten sich bei den Spender, die dies ermöglicht hatten.