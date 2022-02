Netze BW spendet durch die digitale Zählerstandserfassung das eingesparte Porto

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Einen Scheck in Höhe von 579,60 Euro übergab dieser Tage Florian Katein, Kommunalberater der Netze BW an den Kindergarten Sonnenschein Schweinhausen. Die Summe setzt sich aus eingesparten Portokosten zusammen. Um die Digitalisierung auch bei der Zählerstandserfassung zu fördern, ruft der Stromnetzbetreiber die Kund*innen dazu auf, den Stand ihres Stromzählers nicht mehr per Postkarte, sondern auf elektronischem Wege mitzuteilen. Ziel ist, dadurch CO2 einzusparen, dass beim Transport der Karten und bei der Papierproduktion zu Buche schlägt.

Es war gleich klar, dass wir die Spende dem Schweinhausener Kindergarten zukommen lassen, sagte Bürgermeister Stefan Jäckle. Der Kindergarten Schweinhausen wurde beim Starkregenereignis vergangenen Jahres hart getroffen. Eine Entschädigung durch die Versicherung erfolgte leider nicht, so dass auch viele liebgewonnen Spielsachen für die Kinder entsorgt werden mussten. Den Vorschlag des Bürgermeisters begrüßte auch der Gemeinderat und das Regionalzentrum Oberschwaben.

Auch beim Kindergarten war die Freude groß. „Für die Kinder und deren Eltern waren die vergangenen Monate unter Corona-Bedingungen nicht immer leicht. Diese Spende ist eine ganz tolle Geste, die sehr gut tut“, dankt Daniela Anderhof, Leiterin des Kindergarten Sonnenschein Schweinhausen. Die Kinder freuen sich riesig an den neuen Spielsachen.