Fahrerin wird nach Unfall auf B30 im Auto eingeklemmt

Mit schweren Verletzungen kam eine 65-Jährige nach einem Unfall am Mittwoch auf der B30 ins Krankenhaus. Der Unfall ereignete sich kurz vor 16.45 Uhr. Die 65-Jährige wollte an der Einfahrt Hochdorf nach rechts auf die B30 einfahren. Aus Richtung Ravensburg kam ein 60-Jähriger mit seinem Mercedes Lastwagen. Er hatte Vorfahrt.

Den übersah die Fahrerin des Fiat wohl. Der Lastwagenfahrer konnte den Unfall nicht mehr verhindern und die Fahrzeuge stießen zusammen. Durch den Aufprall drehte sich der Fiat und kam an einer Leitplanke zum Stehen. Die 65-Jährige wurde in ihrem Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr barg die schwer verletzte Frau. Sie kam in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt. Der total beschädigte Fiat musste abgeschleppt werden. Der Laster blieb fahrbereit. Den Schaden beziffert die Polizei auf etwa 6000 Euro.