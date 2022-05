MV Schweinhausen feiert Maifest

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Musikverein Schweinhausen veranstaltet am Vatertag und dem darauffolgenden Wochenende wieder sein Maifest am Festplatz an der Gemeindehalle in Schweinhausen. Der Festplatz an der Gemeindehalle befindet sich direkt am Radweg an der Bahnlinie Ulm-Friedrichshafen, sodass man beim Vatertagsausflug oder bei einer Radtour ideal einen Zwischenstopp beim Maifest in Schweinhausen machen kann, heißt es in einer Mitteilung des Vereins.

An Christi Himmelfahrt beginnt das Maifest gegen 11 Uhr mit dem Bieranstich zum Vatertagsfrühschoppen. Hierzu, sowie zum reichhaltigen Mittagsmenü, sorgt der Musikverein Mühlhausen für die musikalische Unterhaltung. Nachmittags, zu Kaffee und Kuchen oder Eis, spielt die Gemeindejugendkapelle Hochdorf-Schweinhausen-Unteressendorf, bevor ab 15 Uhr die Trausberger Musikanten die musikalische Gestaltung übernehmen. Für die jungen Gäste gibt es ein tolles Kinderprogramm.

Bei der gemütlichen „Feierabendhockede“ mit dem Musikverein Steinhausen-Muttensweiler gibt es am Samstag, 28. Mai, ab 18 Uhr unter anderem Wurstsalat, saurer Käs oder frische Grillhähnchen, bevor dann ab 21 Uhr DJ Flo bei der Kotlett-City-Partynacht mit Barbetrieb und guter Musik für ordentlich Stimmung sorgt. Bis 21.30 Uhr ist hier freier Eintritt. Bei schlechtem Wetter ist genügend Platz im großen Festzelt vorhanden.