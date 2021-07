MV Schweinhausen bietet Essen to go an

Der Musikverein Schweinhausen bieten am Sonntag, 11. Juli, einen Essensverkauf und ein Vesper zum Mitnehmen an der Gemeindehalle in Schweinhausen an. Das Essensangebot umfasst von 11 bis 13 Uhr Grillfleisch mit Spätze und Kartoffelsalat oder Saumagen mit Spätzle und Karfoffelsalat für jeweils 9,50 Euro. Von 18 bis 19 Uhr gibt esHähnchen oder Wurstsalat mit Brot für jeweils 7 Euro. Für die notwendige Planung ist ein Verkauf nur mit vorheriger Vorbestellung möglich. Ihre Bestellung kann telefonisch bei Diana Schmid (07355/918016) an folgenden Tagen erfolgen: 2. und 4. Juli, jeweils von 18 bis 20 Uhr.