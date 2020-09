Musikverein serviert diesmal Metzelsuppe zum Mitnehmen

Sein Herbstfest muss der Musikverein Hochdorf pandemiebedingt absagen. Auf ein leckeres Mittagessen müssen die Besucher aber nicht verzichten: Am 11. Oktober bietet der Musikverein Hochdorf die Metzelsuppe zum Mitnehmen an.

Außer dem üblichen Angebot mit Geschlachtetem gibt es auch Schnitzel sowie Vegetarisches. Der Essensverkauf ist nur mit einer Vorbestellung bis zum 4. Oktober möglich. Auf der Homepage des Musikvereins unter musikverein-hochdorf.de findet sich das Bestellformular. Die Bestellung kann telefonisch unter 0176 /52700008 ab 17 Uhr, per WhatsApp oder per E-Mail an kontakt.mvhochdorf@gmail.com erfolgen. Es werden auch Wurst und Rauchfleisch sowie Kuchen zum Mitnehmen angeboten. Hierbei ist eine Vorbestellung nicht notwendig.

Das Essen kann dann am 11. Oktober in der Halle in Hochdorf, unter Einhaltung aller Hygienevorschriften, abgeholt werden. Um das Personenaufkommen möglichst gering zu halten, werden verschiedene Zeitfenster zwischen 11 und 13 Uhr angeboten.