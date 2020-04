Musikverein Hochdorf wird 100 Jahre alt

Seit 100 Jahren wird beim Musikverein Hochdorf inzwischen musiziert. Das will der Verein mit dem Ausrichten des Kreismusikfests groß feiern. Seit vier Jahren laufen die Vorbereitungen. Doch die anhaltende Corona-Krise bereitet dem Vorstand Sorge. Die Musiker und die Verantwortlichen hoffen, dass bis Juni eine Besserung eintritt und Vorschriften gelockert werden.

Acht musikbegeisterte Männer gründeten 1920 in den Wirren der Nachkriegszeit des Ersten Weltkriegs den Musikverein Hochdorf. Zuerst war nur Streichmusik angesagt, doch bald wurden auch Holz- und Blechbläser in die Kapelle integriert. Dies war für die kirchlichen und weltlichen Aufgaben einer Kapelle auf dem Lande notwendig. So steht es in den ersten Zeilen der Chronik des Musikvereins Hochdorf geschrieben.

Eine neue Musikkapelle war geboren. Sie bereichert bis heute das Leben in der Gemeinde. Erster Dirigent war Albert Buck aus Biberach, der das Amt bis 1924 ausübte. Erster Vorsitzender war Ferdinand Abendstein. Im Verlauf der 100 Jahre wechselten sich 16 Dirigenten in der musikalischen Leitung des Musikvereins ab.

Sie haben den Musikverein entscheidend musikalisch geprägt

Entscheidend musikalisch geprägt haben die langjährigen Dirigenten Ernst Schuhmacher (25 Jahre), Wilhelm Busch (21 Jahre) und Sabine Götze (21 Jahre) den Verein. Seit 2015 leitet Matthias Hänle den in der Oberstufe spielenden Verein. Bei 44 Wertungsspielen ist der Verein seit seiner Gründung angetreten und hat für seine Leistungen überwiegend ausgezeichnete Noten erhalten. In der Vergangenheit wie auch heute waren und sind die Musiker aus Hochdorf für gute Musik bekannt und haben ihre Gemeinde auch weit über die Kreisgrenzen hinaus hervorragend präsentiert.

Bis zum Zweiten Weltkrieg wuchs die Kapelle von acht auf 13 aktive Musiker an. Am Ende des Kriegs blieben nur noch sieben übrig. Heute musiziert das Blasorchester mit gut 60 Musikerinnen und Musikern. Rund 20 Mal treten sie jährlich bei konzertanten, Unterhaltungs- und kirchlichen Auftritten an. Der Verein zählt heute insgesamt 232 Mitglieder, welche sich in 93 aktive, elf Ehren- und 128 fördernde Mitglieder unterteilen.

50-Jähriges mit Kreismusikfest gefeiert

1970 feierte der Verein sein 50-jähriges Jubiläum mit der Ausrichtung eines Kreismusikfests. 24 Kapellen nahmen damals am Wertungsspiel teil sowie 53 Kapellen mit rund 1500 Musikern beim Festumzug. Ein weiterer Höhepunkt war eine große Südwestparade, bei der bekannte Künstler aus Funk und Fernsehen wie Jodlerkönig Franzl Lang auftraten.

1983 bekam der Verein eine Vereinsfahne und die Musiker eine neue Tracht. Dieses Ereignis wurde bei einem Musikertreffen mit Fahnenweihe gefeiert. Das 75-jährige Jubiläum 1995 wurde mit einem Sternmarsch der örtlichen Musikvereine und einem gemeinsamen Jubiläumskonzert begangen. Ursprünglich war ein zweites Kreismusikfest geplant. Da sich aber vier weitere Vereine zur Ausrichtung dieses Fests beworben hatten, kam Hochdorf nicht zum Zug.

Musik und Theater

Der Musikverein Hochdorf hat sich nicht nur der Musik verschrieben. Es wird auch Theater gespielt. Mit Unterbrechungen führt der Verein seit 1922 in der Weihnachtszeit ein Stück auf. Dieses Jahr „Die Million im Ehebett“.

Am Fronleichnamstag und den folgenden Tagen feiert der Musikverein sein jährliches Dorffest. Bei der Hockede an Fronleichnam, dem Open-Air am Freitagabend und einem der größten Flohmärkte der Region am Samstag ist dabei einiges geboten.

Vorbereitungen laufen seit vier Jahren

Zum 100-jährigen Bestehen hat sich der Verein bereits 2016 zur Ausrichtung des Kreismusikfests 2020 beworben und bei der Jahreshauptversammlung des Blasmusikkreisverbands den Zuschlag erhalten. Seither sind Verantwortliche und Musiker unentwegt mit Planungen und Vorbereitungen beschäftigt und stehen für dieses Großereignis im Juni bereit. Große Sorgen bereitet Musikern und Verantwortlichen jedoch die anhaltende Corona-Krise, die beim momentanen Stand der Dinge die Feier dieses Fests unmöglich machen würde. Der Verein hofft diesbezüglich auf schnelle Besserung der Krise und Lockerung der Vorschriften. Mit einer Absage oder Verschiebung will man noch abwarten.

Die Dirigenten und Vorsitzenden

Diese Dirigenten gaben beim MV Hochdorf in den vergangenen Jahrzehnten den Takt an: Von 1920 bis 1924 Albert Buck, von 1924 bis 1949 Ernst Schuhmacher, von 1949 bis 1958 Franz Büchele, von 1958 bis 1959 Alois Heckenberger, von 1959 bis 1970 Wilhelm Busch, von 1970 bis 1974 Franz Christ, von 1974 bis 1975 Konrad Blum, von 1975 bis 1978 Erich Strohm, von 1978 bis 1988 Wilhelm Busch, von 1988 bis 1998 Sabine Götze, von 1998 bis 2001 Michael Majer, Claudia Epp, Gerhard Rogg, von 2001 bis 2012 Sabine Götze, von 2012 bis 2015 Volker Angerhofer, von 2015 bis heute Matthias Hänle.

Die Vorsitzenden des Musikvereins Hochdorf waren von 1920 bis 1970 Ferdinand Abendstein, Ernst Schuhmacher, Franz Göbel, Franz Bodenmüller, Otto Winter, Alois Heckenberger, Hubert Bodenmüller, Eugen Ehrlicher und Elmar Söll. Von 1970 bis 1972 Franz Holzer, von 1972 bis 1979 Franz Popp, von 1979 bis 1995 Franz Funk, von 1995 bis 2003 Dieter Huber, von 2003 bis 2009 Roland Busch, von 2009 bis 2012 Franz Bitterwolf, von 2012 bis 2014 Markus Bitterwolf, Andreas Kloos, Benjamin Wingart sowie von 2014 bis heute Markus Bitterwolf, Andreas Kloos und Tatjana Stauss.