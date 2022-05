Musikverein Hochdorf veranstaltet Infoabend

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 19. Mai hatte der Musikverein Hochdorf/Riss e.V. alle Helfer für das Kreismusikfest zu einem Infoabend in die Gemeindehalle Hochdorf eingeladen. Zahlreiche Helferinnen und Helfer nutzten das Angebot, um sich über den Stand der Vorbereitungen und Planungen für dieses Megaevent zu informieren.

In einer Präsentation informierte Vorstand Markus Bitterwolf alle Anwesenden über Hygienevorschriften, Sicherheitsvorschriften sowie weitere interessante Punkte rund um das KMF.

Im Anschluss informierte Umzugsorganisator Wolfgang Winter über die Vorbereitungen zum großen Jubiläumsumzug, der am Sonntag, den 19. Juni stattfinden wird. Der Aufstellungsplatz, die Umzugsstrecke und der Standort der Ehrentribüne wurden vorgestellt. Der Umzug steht unter dem Motto „gestern, heute, morgen“ und wird 125 Gruppen haben. Das erste Drittel wird die Thematik um das Jahr 1920 behandeln. Hier werden zahlreiche Kostüme und Gegenstände aus dieser Zeit zu bestaunen sein. Der zweite Teil dreht sich dann um den aktuellen Zeitraum. Gespannt sein kann man dann auch auf den letzten Teil, der sich mit der Zukunft beschäftigt und bei dem sicher einige futuristische Kleider und Alltagsgegenstände zu bewundern sein werden. Am Umzug werden Fußgruppen, Wägen mit alten Traktoren sowie Pferdegespanne teilnehmen.

Danach informierte wiederum Markus Bitterwolf die Gäste noch über die Planung und Einrichtung des Festzeltes, des Versorgungszeltes sowie des angrenzenden Festgartens. Zudem wird von der benachbarten Spedition Feldmann für den Sonntag freundlicherweise eine Halle für Kaffee und Kuchen zur Verfügung gestellt. Auch einen Vergnügungspark wird es auf dem Festgelände geben. Die Besucher hatten danach noch die Möglichkeit Fragen zu stellen, was ebenfalls rege in Anspruch genommen wurde.

Bei freien Getränken und einem Vesper blieben die Gäste noch lange sitzen, um über das Gehörte zu diskutieren.

Das komplette Festprogramm für die fünf Festtage vom 15. bis 19. Juni kann über die KMF-Homepage eingesehen werden. Die Veranstaltung „Partynacht in Tracht“ mit den Gruppen Aichers XL und den Fäaschtbänklern ist bereits ausverkauft. Karten für den „Galaabend der Blasmusik“ am Samstag mit Peter Schad und seinen Oberschwäbischen Dorfmusikanten sowie Vlado Kumpan mit seinen Musikanten und viele weitere Infos rund ums KMF in Hochdorf gibt es auf der Homepage: www.kmf-hochdorf.de.