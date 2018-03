Musikverein Hochdorf spielt

Der Musikverein Hochdorf gibt am kommenden Samstag, 24. März, sein Frühjahrskonzert gemeinsam mit der Gemeinde-Jugendkapelle. Das Konzert beginnt um 20 Uhr in der Gemeindehalle, Karten kosten an der Abendkasse sieben Euro.

Unter der Leitung von Michael Schick spielt die Jugendkapelle Stücke wie „Leuchtfeuer“ von Kurt Gäble, „Coldplay Classics“ oder „Nessaja“ aus dem bekannten Musical „Tabaluga“ nach dem Hit von Peter Maffay. Der Musikverein Hochdorf, dirigierte von Matthias Hänle, eröffnet den zweiten Teil mit dem energiegeladenen Stück „A Festival Prelude“ von Alfred Reed: Die „First Suite in Es, Op.28. No. I“ von Gustav Holst mixt Bass- Melodie, Folk-Stil und ein fröhlichen Marsch. Die Abenteuer Schweizer Bergsteiger sind in der Komposition „Pilatus: Mountain of Dragons“ vertont und die Liebesgeschichte von Porgy und Bess in der gleichnamigen Folk Opera von Gershwin enthält Elemente aus Jazz, Spiritual und Blues. Beendet wird das Konzert mit einer Liebeserklärung an die Musik, John Miles’ großem Hit „Music“ in einem Arrangement von Heinz Briegel.