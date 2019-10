Musiker aus Hochdorf erzählen, wie sie ich auf das Kreismusikfest 2020 vorbereiten

Jedes Jahr wird in der Region ein Kreismusikfest (KMF) gefeiert. Fleißige Musiker planen dieses Ereignis schon jahrelang im Voraus. Doch wie viel Arbeit ist so ein Fest wirklich? Die Vorsitzenden des Musikvereins Hochdorf, einer der Veranstalter für das Kreismusikfest 2020, gewähren einen Einblick in die Vorbereitungen.

Rückblick ins Jahr 2014: Der Ausschuss des Musikvereins Hochdorf überlegte sich damals, anlässlich des 100-jährigen Vereinsbestehens das Kreismusikfest (KMF) 2020 auszutragen. „Wir haben gleich zu Beginn eine Umfrage im Verein gemacht, wer dafür ist und wer bereit wäre, beim KMF zu helfen“, erinnert sich Andreas Kloos, Vorsitzender des Vereins. Die Reaktion war positiv und mehr als 20 Mitglieder gaben an, einen Arbeitsdienst zu übernehmen. „Wir waren froh, dass sich einige gemeldet haben, denn wir wussten schon damals, dass viel Arbeit auf uns zukommen wird“, erinnert sich Markus Bitterwolf, Mitglied des Vorstands. Jedoch gab es für das Jahr 2020 noch eine weitere Bewerbung für das KMF. „Der Musikverein Mietingen feiert in diesem Jahr ebenfalls das 100-Jährige. Und wir wussten von Anfang an, dass sie auch das KMF austragen wollen“, sagt Kloos. Beide Vereine seien sich jedoch schnell einig gewesen, dass entweder beide ein KMF austragen oder keiner. „Das haben wir dann auch bei der Jahreshauptversammlung des Kreisverbands klargemacht. Im Januar 2015 wurde dann abgestimmt und wir beide bekamen die Zusage für das Fest“, sagt Tatjana Stauss, ebenfalls Teil des Vorstandsteams.

Mit diesem Startschuss konnte die Planung beginnen. Um diese zu koordinieren, bildeten die Hochdorfer elf Festausschüsse. Von Deko über den Festumzug bis zu Werbung und Marketing muss alles geplant werden. „Jedoch lief es am Anfang schleppend, denn niemand hatte wirklich eine Ahnung, was wir genau brauchen“, sagt Markus Bitterwolf. Genug Zeit zu haben, sei aber auch wichtig: „Je länger man Zeit hat, desto mehr Zeit lässt man sich natürlich auch, aber das war in vielen Bereichen sehr wichtig“, sagt Andreas Kloos. Jedoch müssen die Hochdorfer das Rad nicht neu erfinden. „Wir bekommen unglaublich viel Unterstützung von anderen Musikvereinen, da findet wirklich ein toller Austausch statt“, sagt Kloos. So konnten die Hochdorfer viel bei ihren Vorgängern abschauen und dann ihren eigenen Weg finden, sagt Bitterwolf.

Jetzt, acht Monate vor dem großen Spektakel, sitzen Tatjana Stauss, Markus Bitterwolf und Andreas Kloos im Musikerheim. Alle drei tragen die neuen, giftgrünen Shirts, extra angefertigt für das KMF. Im Hintergrund hängt ein großes Werbebanner, um sie herum liegen Jacken, Stifte, Taschen und Flaschenöffner – alles Werbeartikel für das KMF. „Jetzt wissen wir, es gibt keinen Weg mehr zurück“, sagt Markus Bitterwolf. Vor allem aus finanzieller Sicht. „So ein Kreismusikfest geht natürlich ins Geld, vor allem weil das alles außerplanmäßige Ausgaben sind“, sagt Bitterwolf. Damit verbunden sei auch immer ein Risiko. „Jedoch ist so ein Kreismusikfest einmalig für einen Verein, da hat man dann noch mal einen anderen Blick darauf“, sagt Kloos.

Diese Einmaligkeit sei auch das, was die meisten Musiker antreibe. „Wir haben das letzte KMF im Jahr 1970 ausgetragen. Wir haben nur noch ein Mitglied im Verein, das auch damals schon hier musiziert hat“, sagt Bitterwolf. Man könne also sagen, dass jeder Musiker einmal ein KMF in seiner Laufbahn organisieren darf. „Dadurch ist die Motivation bei uns noch viel größer, denn wir wissen ‚Hey, so was gibt es in den nächsten 20 Jahren vermutlich nicht mehr‘“, sagt Andreas Kloos.

Programm

Der Musikverein Hochdorf feiert das Kreismusikfest vom 10. bis 14. Juni 2020. Gestartet wird mit einem Festauftakt am Mittwoch.

Am Donnerstag gibt es einen Galaabend der Blasmusik mit dem Trompeter Vlado Kumpan sowie Peter Schad und seinen Oberschwäbischen Dorfmusikanten.

Am Freitag wird die VR-Partynacht mit einigen DJs gefeiert. Am Samstag gibt es einen Flohmarkt, am Abend startet dann die Partynacht in Tracht, mit den Fäaschtbänklern und der Band Notausgang.

Am Sonntag finden dann die Wertungsspiele sowie der Jubiläumsumzug statt.

Karten für Donnerstag und Samstag sowie weitere Informationen gibt es unter www.hochdorf-kmf.de