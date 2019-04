Motorradfahrer schwer verletzt

Zu einem Unfall, an dem zwei Motorradfahrer beteiligt waren, ist es am Sonntag bei Hochdorf gekommen. Das teilt die Polizei mit. Die beiden Motorradfahrer fuhren gegen 10.30 Uhr hintereinander auf der L306. Sie kamen aus Richtung Unteressendorf und wollten auf die B30 Richtung Ravensburg auffahren. Aufgrund des starken Verkehrs musste der vorausfahrende 17-Jährige anhalten. Dies erkannte der folgende, ebenfalls 17-Jährige, nicht und fuhr auf ihn auf. Der Unfallverursacher wurde dabei schwer verletzt. Ein Hubschrauber brachte ihn zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. Der vorausfahrende Kradfahrer wurde leicht verletzt. An beiden Motorrädern entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 3000 Euro.