Mit Liebe gestaltete Adventsartikel locken in die Ortsmitte

Am Samstag, 19. November, war es endlich so weit. Die fleißigen, kreativen Frauen vom OGV Schweinhausen konnten in der Ortsmitte von Hochdorf, direkt vor der katholischen Bücherei, ihre tollen selbst gestalteten Adventsgestecke und Kränze präsentieren. Auch viele nette Kleinigkeiten für Dekorationen oder zum Verschenken durften natürlich nicht fehlen.

Gleichzeitig fand im Rathaussaal eine Buchausstellung statt und auch die Bücherei war geöffnet. Gleich zu Beginn um 10 Uhr gab es regen Andrang, gute Verkäufe und viel Lob für die angebotenen Artikel. Nach einem ruhigeren Verlauf über die Mittagszeit ging es am Nachmittag nochmals richtig rund. Auch Bürgermeister Jäckle ließ es sich trotz seiner vielen Termine nicht nehmen, bei dieser Gemeinschaftsveranstaltung vorbeizuschauen.

Der Verein Lebensqualität Hochdorf bot auf Spendenbasis Kaffee und Kuchen an und auch Kinderpunsch und Glühwein vom OGV wurde gut zugesprochen. Bei Einbruch der Dunkelheit ging für alle eine gelungene Veranstaltung zu Ende. Der dritte Adventsverkauf vom OGV steht für nächstes Jahr bereits wieder fest im Terminplan.