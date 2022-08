Mit dem Fahrrad zu den Hochdorfer Streuobstwiesen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der OGV Schweinhausen bot am Samstag, 25. Juni eine Fahrradtour zu mehreren Streuobstwiesen im Bereich Hochdorf und Unteressendorf an. Den Teilnehmern wurden bei den ersten beiden Streuobstwiesen in Unteressendorf durch den Fachwart für Obst und Garten Wilfried Wydler erklärt, wie sich die angepflanzten Obstsorten entwickeln und welche Faktoren Einfluss haben.

Wesentliche Bedeutung haben der Untergrund, die Sortenauswahl, der regelmäßige Schnitt in den ersten Jahren und eine zielgerichtete Düngung. Die Bäume haben ein Alter von fünf Jahren. Die Sortenauswahl ist auf Anspruchslosigkeit und alte Obstsorten ausgerichtet.

In Hochdorf wurde die Lehrstreuobstwiese Teuchelgrube angefahren. Hier sind seit drei Jahren 18 Obsthochstämme durch Bürgerbeteiligung angepflanzt. Zusätzlich wurden in den letzten Jahren für jede neu eingeschulte 1. Klasse ein Buschbaum gepflanzt. Dies erfolgte von den Kindern mit Unterstützung der Eltern unter Anleitung durch den OGV Schweinhausen. Auf dem Gelände sind inzwischen folgende Projekte umgesetzt: Ameisenansiedlung durch Erdgrube, Benjeshecke, Altholzaufschichtung, Steinhaufen mit Eidechsenansiedlung.

Das Gras wird Anfang Juli gemäht und als Pferdeheu verfüttert. In der letzten Streuobstwiese konnte der Einfluss von Klimaerwärmung und zunehmende Trockenheit an alten Bäumen erläutert werden, die von oben her allmählich eintrocknen und abbrechen. Der Abschluss erfolgte bei Apfelsaft und Most, bevor es an die Heimfahrt ging.