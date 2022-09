Mehr als ein halbes Jahr „Garten-Gang“ in Hochdorf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nun ist es schon länger als ein halbes Jahr her, dass sich der Verein entschieden hat, etwas Neues zu starten. Zwei Jahre Pandemie haben auch uns in unserer Arbeit stark eingeschränkt, aber wir haben den Kopf nicht in den Sand gesteckt, sondern uns im Januar auf einen neuen Weg begeben. Deshalb gibt es nun als festen Bestandteil im Verein und in der Gemeinde Hochdorf die Garten-Gang. Hier treffen sich die Kinder, in der Regel am zweiten Freitag im Monat, um gemeinsam die tollsten Dinge zu erleben. So haben wir im Winter eine Wanderung am Rosenbach gemacht oder gelernt was Tiere im Winter machen, um zu überleben. Aber es wurde auch fleißig für Ostern und den Muttertag mit Naturmaterialien gebastelt. Wir haben schon kleine und große Insektenbehausungen sowie einen kleinen Garten in der Kiste gefertigt. Auf unserer Lehrwiese „Teuchelgrube“ in Hochdorf haben wir gemeinsam geschaut, was dort alles kreucht und fleut. Oder auch mal etwas unsere Sinne geschärft. Dort waren neben Rasenmäher und Autos noch allerlei andere Dinge zu hören. Es ist gar nicht so leicht, sich mit geschlossenen Augen auf leise Geräusche zu konzentrieren oder sich mal mit verbundenen Augen über eine Wiese führen zulassen. Zuletzt haben wir in den Ferien, anlässlich Mariä Himmelfahrt, kleine Weihbüschel gebunden. Auch beim Umzug auf dem Kreismusikfest Hochdorf waren wir mit einem bunt geschmückten Wagen dabei.

Viele tolle Aktionen stehen noch für dieses Jahr auf dem Programm und lassen die Kinderaugen jedes Mal aufs neue strahlen. Dem Orga-Team bereitet es immer große Freude, die Programme vorzubereiten und gemeinsam mit den Kindern durchzuführen. Momentan sind schon mehr als 20 Kinder fest in der Garten-Gang angemeldet. In der Regel ist die Gruppe an so einem Nachmittag mit durchschnittlich 15 Kindern gut besucht. Teilnehmen dürfen die Kinder ab dem 6. Lebensjahr, momentan sind die ältesten Kinder 10 Jahre alt. Die Mitgliedschaft und die Teilnahme ist dabei freiwillig, aber die meisten Kinder sind bereits als Kindermitglieder beim Verein angemeldet.

Uns vom Verein ist es wichtig, die Kinder spielerisch und mit jeder Menge Spaß an das Thema Garten und Natur heranzubringen. Unser größter Traum wäre es, einen eigenen Garten für den Verein zu haben, um dort noch intensiver auf das Thema Garten eingehen zu können.