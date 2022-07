Männerchor-Serenade mit A-cappella-Gesang

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Wettergott hatte es mit dem Männerchor Unteressendorf nicht gut gemeint. Den Verantwortlichen für die Aufbauarbeiten war klar, dass es bei dieser Wetterprognose in diesem Jahr keine Freiluftveranstaltung werden konnte und so wurde die Veranstaltung in die Halle verlegt.

Die Besucher wurden von einer, mit bunten Lichterketten, saftig grünen Birken und einem wunderschönen Bühnenbild, gemalt von Otto Steinhauser, prächtig geschmückt Halle empfangen. Im hinteren Bereich lud eine einladend dekorierte Weinlaube zum Verweilen ein.

Zum Start der Veranstaltung hieß der Chor die Besucher mit dem „Sängergruß“ zur 15. Serenade herzlich willkommen.

In seiner Anmoderation begrüßte der 1. Vorsitzende Markus Hänle die Gäste, verwies auf das reichhaltige Getränke- und Speisenangebot und kündigte den 1. Block mit beschwingt frohen Liedern an, welche in der aktuellen, schwierigen Zeit die Gedanken froh stimmen sollten.

Mit heitern Liedern wie „Sing mit uns“, „Lachende Welt“, „Lustig ihr Brüder“ und „Hochzeit der Frösche“ übernahm der Männerchor, unter Leitung von Hubert Hänle, schwungvoll die Unterhaltung der Zuhörer.

Zur Auflockerung der Liedvorträge streute Gerhard Laux zwischendurch einige Trinksprüchen ein, welche vom Chor in Richtung der Gäste mit „Auf euer Wohl“ beantwortet wurden.

Der Chor setzte im 2. Block das Konzert mit Liedgut um und über die Frauen und Mädchen fort und mit „Nix Amore“ gab es einen Hinweis für die Männerschar sich auf kein Liebes-Abenteuer einzulassen.

Lieder der Weinseligkeit, von 18 Männerstimmen im 3. Block beschwingt vorgetragen, trugen zum Abschluss zur Unterhaltung der Gästeschar bei.

Mit reichlichem Beifall bedankten sich die Besucher für den A-cappella-Gesang des Chores und der Forderung nach einer Zugabe kam dieser gerne nach.

Besinnlich und gefühlvoll bedankten sich die Sänger mit der durch Peter Schad bekannten Volksweise „Das Zigeunerkind“.

Somit fand in der prächtig dekorierten Gemeindehalle eine unterhaltsame und stimmungsvolle Veranstaltung erst nach Mitternacht ein Ende.