Lebensqualität Hochdorf erhält „E-Mail-Spende“ der Netze BW

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Freude war Traude Koch und dem Vorstandsteam vom Verein Lebensqualität Hochdorf deutlich ins Gesicht geschrieben: Die Aktion „Mail statt Brief“ der Netze BW hatte einen unverhofften Betrag in Höhe von 278,72 Euro in die Vereinskasse gespült. Mit dieser Aktion verfolgt die Netze BW das Ziel, die Kundinnen und Kunden nicht mehr per Brief, sondern per E-Mail zu informieren, dass der Stand ihres Stromzählers wieder abgelesen werden muss. Die dadurch eingesparten Kosten gibt die Netze BW in Form einer Spende an gemeinnützige Organisationen vor Ort weiter. Wie jetzt an den Verein Lebensqualität Hochdorf. Außerdem wird so Papier eingespart und der Ausstoß von CO2 reduziert. „Gemeinsam haben wir in der dreijährigen Laufzeit unserer ersten Spendenaktion viel bewirkt“, sagt Florian Katein, Kommunalberater der Netze BW bei der Spendenübergabe. Bürgermeister Stefan Jäckle findet lobende Worte für die Aktion: „Es ist schön, dass mit dieser Spende das Ehrenamt gefördert wird. Damit können Angebote unterstützt werden, die nicht zuletzt das Gemeinschaftsgefühl in unserer Gemeinde stärken.“

Informationen zu den Spendenaktionen unter: www.netze-bw.de/portoaktion.