Kreismusikfest in Hochdorf endet emotional

Den bislang heißesten Festumzug der Saison haben am Sonntagnachmittag und Besucher und Teilnehmer des Kreismusikfests in Hochdorf erlebt. Bei Temperaturen weit jenseits der 30-Grad-Marke zogen knapp zwei Stunden lang Dutzende Musikkapellen, historische Gruppen und Festwagen an den Zuschauerinnen und Zuschauern vorbei. Jedes schattige Plätzchen entlang der Dorfstraßen war belegt. Für einen war der Nachmittag ganz besonders emotional.

Zum letzten Mal war der aus dem Amt scheidende Landrat Heiko Schmid Schirmherr eines Kreismusikfests und hatte nochmals die Ehre, beim Gesamtchor vor dem Festzug den Biberacher Kreismarsch zu dirigieren. Dies tat er mit besonderer Inbrunst. „Vor 16 Jahren kam ich als Bürgermeister aus dem Landkreis Sigmaringen hierher und dachte, ich wüsste, was Blasmusik bedeutet. Aber ihr habt bei mir die wahre Liebe zur Blasmusik entfacht“, rief ein sichtlich angefasster Landrat mit tränenerstickter Stimme den Musikerinnen und Musikern zu, die vor ihm auf der Wiese Aufstellung genommen hatten.

„Ein Kreismusikfest, das seinesgleichen sucht“

Schmid wie auch der Kreisverbandsvorsitzende Michael Ziesel dankten dem Musikverein Hochdorf für die perfekte Organisation dieses Kreismusikfests, das eigentlich für 2020 geplant gewesen war und aufgrund der Pandemie verschoben werden musste. „Sie haben jetzt zwei Jahre Leidenszeit hinter sich, aber der Erfolg gibt Ihnen recht“, sagte der Landrat an die Adresse des Hochdorfer Vorstandsteams. „Es war ein Kreismusikfest, das seinesgleichen sucht“, meinte Ziesel.

Den krönenden Abschluss fand es nach dem Gesamtchor mit dem Festumzug durch die Hochdorfer Straßen. Mit Marschmusik und klingendem Spiel zogen die einzelnen Musikkapellen aus dem Landkreis Biberach und den Nachbarlandkreisen an den Besuchern vorbei.

Zuschauer suchen den Schatten

Die hatten vorwiegend auf den schattigen Straßenseiten und Ecken ihre Plätze bezogen. Wer will schon zwei Stunden bei dieser Hitze in der prallen Sonne stehen? Die Getränkestände an der Strecke konnten sich über mangelnden Umsatz nicht beklagen und kleine Teams waren mit Einkaufswagen unterwegs und verkauften kühles Nass an die Schwitzenden.

Wohl den Musikkapellen, die bei ihren Uniformen auf Sommermodus umschalten konnten und in Hemd, Bluse und Weste marschierten. Andere, wie der Musikzug der Bürgerwehr Biberach, waren in ihren dicken, dunklen Uniformjacken an diesem Nachmittag wahrlich nicht zu beneiden.

Neue Uniformen und Vereinsfahnen

Einige Kapellen hatten auch die Gelegenheit, ihre noch vor oder während der Pandemie angeschafften neuen Uniformen erstmals vor großem Publikum zu präsentieren. Und auch so manche neue Vereinsfahne sah beim Festzug am Sonntag „zum ersten Mal die Sonne“, wie Moderator Dieter Huber an der Ehrentribüne launig kommentierte.

Beeindruckend war, wie viel Mühe sich die Hochdorfer bei der Gestaltung „ihres“ Festzugs gegeben hatten. So warfen verschiedene Mottogruppen einen Blick zurück ins Jahr 1920, als der Musikverein gegründet wurde. So sah man Frauen, die für das Wahlrecht kämpften, einen alten Postpaketwagen oder einen Bäckerwagen. Der MV Hochdorf zeigte die verschiedenen Uniformen der Vereinsgeschichte.

Oldtimer und Trachtengruppen

Die Grundschüler der Rosenbach-Grundschule Hochdorf demonstrierten, wie Schule früher, heute und in Zukunft aussieht. Ein buntes Bild verbreiteten die Kinder der Kindergärten aus Hochdorf, Schweinhausen und Unteressendorf. Die Klöppelgruppe Unteressendorf präsentierte auf einem Festwagen ihre filigrane Kunst.

Die Herzen von Fahrzeugliebhabern schlugen höher, als Oldtimerautos die Straße entlang fuhren. Zwischen oberschwäbischen Trachtengruppen zeigten die örtlichen Fußballer und Tennisspieler ihr Können und die Feuerwehr zeigte, wie sie früher löschte und es möglicherweise in Zukunft tut – mit einer riesengroßen Drohne.

Vereine tun sich zusammen

Eine schöne Idee hatten Musikvereine aus Ummendorf und Fischbach, die sich im Festzug zu einer großen Kapelle zusammentaten, weil einige Fischbacher Musiker krankheitsbedingt ausgefallen waren.

Gemeinsam statt allein hieß auch das Motto bei den Fanfarenzügen aus Unlingen, Sulmingen, Uttenweiler, Hummertsried, Reinstetten, Ummendorf und Rot an der Rot: Sie zogen als „Kreisfanfarenzug“ durch die Hochdorfer Straßen.