Kraftquelle für die Paarbeziehung

Am Vorabend des Valentinstags feierten rund ein Dutzend Paare einen Gottesdienst mit Pfarrer Sauter in der Kirche in Hochdorf. Dabei ging es um die Stärkung der Paarbeziehung. So war das Thema angelehnt an eine Stelle aus dem Alten Testament: Unsere Beziehung soll sein, wie der Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Was sind unsere Kraftquellen? Was tut uns gut und wo tanken wir auf? Anstatt einer Predigt gab Ehepaar Gröber persönliche Antworten auf diese Fragen. Anschließend bestand die Möglichkeit, sich als Paar segnen zu lassen und mit einem „Zeit-Zu-Zweit-Paket“ den Abend ausklingen zu lassen.