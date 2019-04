Konzertreise nach Hamburg ist ein Höhepunkt

Der Musikverein Schweinhausen hat bei seiner Generalversammlung die beiden Vorsitzenden Florian Müller und Diana Schmid in ihren Ämtern bestätigt. Auf der Tagesordnung stand außerdem der Ausblick über die musikalischen Ereignisse des Jahres

Bei den Wahlen wurden die zwei Vorsitzenden Florian Müller und Diana Schmid, die aktiven Beisitzer Sven Reich und Michael Kretschmann sowie der passive Beisitzer Hermann Weinschenk für weitere zwei Jahre einstimmig bestätigt. Claudia Schosser wurde zur Schriftführerin gewählt, ebenfalls neu hinzu kam Nadine Baier als Jugendvertreterin. Der Vorsitzende Florian Müller bedankte sich bei allen Gewählten für ihren Einsatz im Verein.

Er blickte in seinem Bericht zurück auf das vergangene Jahr, auf das Maifest, das Doppelkonzert mit dem Musikverein Füramoos, das erfolgreiche Jahreskonzert sowie das Probewochenende in Haslach. Neben den Konzerten gab es Weiterbildungen: Anna-Lena Ege und Maria Schmid absolvierten erfolgreich einen Lehrgang zur Dirigentin.

Müller sprach den besten Probenbesuchern Karl Merk, Hubert Gleinser, Carola Gürsch, Johannes Zeh, Franz Glaser, Cornelia Baier und Christina Rösch seine Anerkennung aus. Ein besonderer Dank ging an Dirigent Erwin Albinger für sein großes Engagement.

Jugendleiterin Katharina Waibel berichtete über die erfolgreich absolvierten D-Lehrgänge der Jugendlichen. Im Rahmen der seit 2010 gemeinsam stattfindenden Instrumentenvorstellung der drei örtlichen Musikvereine wurden wieder zwei neue Jungmusiker und vier Flötenkinder für Schweinhausen gewonnen. Die Gemeinschaftsjugendkapelle sei derzeit noch auf der Suche nach einem neuen Dirigenten, hieß es bei der Generalversammlung.

Dirigent Erwin Albinger gab einen Ausblick auf 2019. Es stehen eine Reihe musikalischer Herausforderungen an: eine Konzertreise nach Hamburg, ein Kurkonzert in Bad Waldsee, ein Unterhaltungsauftritt bei der Brauerei Ott und die Teilnahme am Wertungsspiel in Unlingen.