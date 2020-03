Kirchenkonzert als Höhepunkt in diesem Jahr

Bei der Jahreshauptversammlung des Männerchors Unteressendorf ist der Vorstand im Amt bestätigt wurden. Zudem wurden mehrere langjährige Sänger ausgezeichnet.

Nach der Begrüßung berichtete der Vorsitzende Markus Hänle über die im vergangenen Jahr bewerkstelligten Aufgaben des Vorstands wie die Umsetzung des Geschäftsverteilungsplanens, die Inventur und die Planung des Kirchenkonzertes. Hierbei sprach er seinen Dank für die Zusammenarbeit an die Kirchengemeinde Unteressendorf aus. Das neu in den Veranstaltungskalender aufgenommene Kirchenkonzert am Sonntag, 24. Mai, in der Pfarrkirche St. Martin in Unteressendorf soll der Höhepunkt im Veranstaltungsjahr des Männerchores werden.

Weitere Termine im laufenden Jahr sind die Serenade am 3. Juli, das Herbstkonzert am 7. und 8. November sowie das Kreismusikfest in Hochdorf, bei dem der Chor am Umzug teilnehmen wird. Weiterhin ist der Männerchor als Kooperationspartner der Gemeinde beim Bildungsprojekt „Singen, Bewegen, Sprechen“ mit den Kindergärten aller Ortsteile aktiv.

Schriftführer Eberhard Wiek berichtete über das abgelaufene Jahr, Kassierer Bruno Geiger konnte wiederholt ein erfolgreiches Geschäftsjahr im Kassenbericht vermelden und die Kassenprüfer bestätigten ihm eine korrekte und tadellose Kassenführung.

Zu Beginn seines Berichtes verwies Chorleiter Hubert Hänle auf beeindruckende Zahlen aus dem Bericht des Schriftführers. Geprobt wurden 69 Gesangstücke in 47 Proben mit einem 87prozentigem Probenbesuch. Davon wurden in zehn Auftritten 57 Stücke aufgeführt.

Im vergangenen Jahr bewies der Chor bei den Aufführungen der Matinee, der Serenade, dem Vocal im Spital und dem Herbstkonzert sein Können. Wichtig seien auch „Nachsitzungen“ im Sängerstüble. Hier wird die Kameradschaft und das auswendige Singen geübt. Die Werbung um neue Sänger geht indes ständig weiter.

Tatjana Stauss vom Musikverein Hochdorf warb für das Kreismusikfest im Juni und rief zur Mithilfe bei den vielfältigen Aufgaben auf.

Die stellvertretende Bürgermeisterin Margit Geiger entschuldigte Bürgermeister Klaus Bonelli und dankte dem Chor für seine Aktivitäten und das kulturelle Angebot in und auch außerhalb der Gemeinde. Die Probenquote sei herausragend und darauf könne der Chor stolz sein. Pünktlichkeit, Disziplin und die Lernbereitschaft zum auswendig Singen sei ein hohes Prädikat und ein schönes Feedback für den Chorleiter. Das stärke die Kameradschaft und halte einen Verein am Leben.

Der Kassenbericht hat eine „Punktlandung“ ausgewiesen, die Kassenprüfer haben die Führung gelobt und somit konnte der Versammlung die Entlastung der Vorstandschaft empfohlen werden. Diese erfolgte per Handzeichen einstimmig.

Bei den Wahlen wurden als Vorsitzender Markus Hänle, Eberhard Wiek als Schriftführer und Josef Rothacher als Beisitzer in ihren Ämtern einstimmig wieder gewählt. Neu als Beirat gewählt wurde Günther Ernst, der Hubert Mohr nachfolgt. Für 25 Jahre Chorgesang wurden Otto Merk und Josef Lemmle mit einer Urkunde ausgezeichnet.