Kirchenchor Hochdorf überreicht Spende an Hospiz

Der Kirchenchor Hochdorf veranstaltete zusammen mit dem Liederkranz Warthausen ein Adventskonzert in der St. Martinus Kirche in Hochdorf. Der Eintritt für das Konzert war frei, stattdessen wurde um eine Spende für das Hospiz Haus St. Maria in Biberach gebeten. Claudia Schuhmacher und Theo Müller konnten, in Vertretung des Kirchenchors und Liederkranzes, eine Spende über 800 Euro an den Hospizleiter Tobias Bär überreichen. Mit großer Freude nahm Herr Bär den Spendenbetrag in Empfang und bedankte sich herzlich. Das Hospiz wird laut Gesetz nur zu 95 Prozent finanziert, die restlichen fünf Prozent der Kosten müssen über Spendengelder oder sonstige Zuwendungen erbracht werden. Daher ist es schön zu wissen, dass diese Spende direkt Menschen in ihrer letzten Lebensphase durch eine qualifizierte und liebevolle Betreuung zugute kommt.