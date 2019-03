Kirchenchor Hochdorf ehrt verdiente Sängerinnen

Bei der diesjährigen Generalversammlung des Kirchenchors St. Martinus in Hochdorf sind langjährige Mitglieder geehrt worden. Pfarrer Jürgen Sauter aus der Seelsorgeeinheit Heimat Bischof Sproll überreichte die Urkunden des Cäcilienverbands. Hilde Berwein und Doris Wiedemann sind seit jeweils 30 Jahren aktive Sängerinnen im Kirchenchor. Hermine Reisch wurde für zehn Jahre aktiven Chorgesang geehrt. In den vergangenen Jahren hatten Hermine Reisch und Hilde Berwein außerdem Funktionen in der Vorstandschaft inne. Als Anerkennung überreichte Imelda Ziegler als Vorstandsvorsitzende den treuen Sängerinnen noch einen Gutschein.

Die Dirigentin Helena Klein lobte in der Versammlung die Chorgemeinschaft vor allem für das große Engagement bei der Vorbereitung für das Benefizkonzert 2018. Der Kirchenchor würde sich sehr über weitere aktive Mitglieder freuen, so Imelda Ziegler in ihrem Bericht.