Kirchenchor gibt Adventskonzert

Der Kirchenchor Hochdorf gibt am Samstag, 8. Dezember, um 17 Uhr ein Adventskonzert in der Kirche St. Martinus in Hochdorf. Unter der Leitung von Helena Klein werden die Zuhörer mit besinnlichem Adventsgesang feierlich auf das bevorstehende Weihnachtsfest eingestimmt. Bei Kerzenschein wird das Programm mit dem Motto „Freut euch, es ist Advent“ zusätzlich instrumental mit Pan-, Querflöten und Harfenklängen umrahmt. Der Eintritt für das Konzert ist frei. Spenden werden erbeten und kommen dem Projekt „Haus der Talente“ von Pater Juan in Peru zugute.