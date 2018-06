Kinderkrippe klagt um Zuschuss

Das Verwaltungsgericht Sigmaringen hat am Mittwoch eine Klage der Betreiber der Kinderkrippe „Vogelnest“ aus Hochdorf gegen die Stadt Biberach abgewiesen. Streitpunkt: Die Kinderkrippe „Vogelnest“ fordert von der Stadt Biberach Zuschüsse für drei Kinder aus dem Raum Biberach, die im Jahr 2006 bis 2008 in der Krippe in Hochdorf betreut wurden.

Der Kläger argumentierte, das „Vogelnest“ habe Kinder aufgenommen, für die es anderswo keinen geeigneten Platz in Biberach gegeben habe. Darum stehe ihnen ein Zuschuss zu – aufgrund des von der Bundesregierung ausgerufenen Rechtsanspruch auf U3-Betreuung.

Das Verwaltungsgericht kam nach der zweistündigen Verhandlung zu dem Urteil, dass die Klage abgewiesen wird. Der Kläger trägt die Kosten des gerichtskostenfreien Verfahrens. Die vollständige, schriftlich begründete Entscheidung mit Rechtsmittelbelehrung liegt noch nicht vor.

Zu klären hatte die Kammer des Verwaltungsgericht einige Kernpunkte hinsichtlich der Zuschussforderung der Kinderkrippe „Vogelnest“, die von der Stadt Biberach abgelehnt wurde. Knackpunkt eins: Hätten diese drei Kinder damals auch in der Hospitalkrippe in Biberach betreut werden können? Und zweitens: Wäre die Betreuung gleichwertig gewesen auch hinsichtlich flexibler Betreuungszeiten? Drittens: Wie hoch wären die Zuschüsse dann gewesen?

Bei diesen Kernpunkten gingen die Meinungen weit auseinander. Der Kläger von der Kinderkrippe „Vogelnest“ hatte im Vorfeld dem Verwaltungsgericht unter anderem eine 28-seitige Stellungnahme mit Begründung zukommen lassen, weshalb er der Meinung ist, dass der Kinderkrippe dieser Zuschuss zusteht.

Zum einen sei die Hospitalkrippe in Biberach nicht gleichwertig mit der Hochdorfer Krippe, was das pädagogische Konzept und Betreuungszeiten angehe. Zum anderen hätten die betroffenen Familien keinen Platz in der Biberacher Krippe erhalten, da alle Plätze belegt gewesen seien. Konrad Stark, Sachgebietsleiter der Stadt Biberach, schilderte vor Gericht, dass es durchaus Plätze gegeben hätte, da man damals entsprechend beim Aufbau der Krippen auf einen Zuwachs von Kindern vorbereitet gewesen sei. „Wir haben definitiv keine Wartelisten geführt“, sagte Stark. Die Hospitalkrippe habe Plätze für Kinder aus Biberach und für das Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim bereitgestellt. Ob es vonseiten Boehringer Ingelheim eine Warteliste gegeben habe, könne er nicht sagen.

Franz-Christian Mattes, Präsident des Verwaltungsgerichts Sigmaringen, gab zu bedenken, dass die vielen Schlagzeilen in dieser Zeit in den Medien über fehlende Kitaplätze sich nicht am Verwaltungsgericht widergespiegelt hätten. „Wir hatten nur einen einzigen Fall hier am Verwaltungsgericht. Ich sehe da eine gewisse Diskrepanz“, sagte Mattes zu den Argumenten des Klägers, dass die Stadt Biberach zu wenig Plätze gehabt habe.

Der Kläger war auch der Auffassung, dass das pädagogische Konzept des „Vogelnest“ zudem Unterschiede zur Hospitalkrippe in Biberach aufweise. Im „Vogelnest“ würden die Kinder in einer familiären Form in den Alltag eingebunden, so gehe man zum Beispiel gemeinsam mit den Kindern zum Einkaufen und abends würden gemeinsam mit den Kindern die Räumlichkeiten der Krippe geputzt. Somit würden, im Gegensatz zur öffentlichen Einrichtung der Stadt, die Kinder in ihrer Alltagsfähigkeit bestärkt. „Wir haben einen Situations-Ansatz - Lebe den Alltag“, konterte Stark von der Stadt Biberach. In der öffentlichen Einrichtung würde man mit den Kindern vergleichbar mit dem Alltag daheim die Tage gestalten. Stark sagte, dass in Sachen Betreuungszeiten, zwei der drei betroffenen Kinder auch in der Hospitalkrippe aufgenommen hätten werden können. Lediglich bei einem Kind seien die von den Eltern gewünschten Betreuungszeiten nicht möglich gewesen, doch die Eltern hätten die Möglichkeit gehabt, sich die Zeiten mit anderen Eltern zu teilen.

Nach Berechnungen des Klägers im Vergleich zu ähnlichen Krippen würde ihm durch die Betreuung ein Zuschuss in Höhe von circa 188000Euro zustehen. Das Verwaltungsgericht sah es letztlich anders und wies die die Klage zurück.