Kinder zeigen bei Sportspielen, was sie können

„Spiele, Sport und Spaß“ ist das Motto des Spiel- und Sportfests gewesen, an dem am vergangenen Samstag alle Kinder der Hochdorfer Rosenbach-Grundschule teilnahmen. Bei schönem Wetter durften die Kinder nicht nur spielen und toben, sondern sich auch in sportlichen Wettkämpfen messen. Die Grundschule veranstaltete das Fest in Kooperation mit dem TSV Hochdorf.

Wie auch bei den Olympische Spielen begann das Spiel- und Sportfest mit dem Einmarsch der Sportler. Dazu hatten die 110 Grundschulkinder eine beeindruckende Choreographie mit Marschmusik einstudiert. Nach der Begrüßung durch den TSV-Vorsitzenden Klaus Koch und Rektor Franz Zeh ging es für die Kinder der Klassen 1 und 2 in die Sporthalle. Dort waren acht Spielstationen aufgebaut, die von den Kindern viel Geschicklichkeit, Kraft, Ausdauer und Mut abverlangten.

Die Kinder der Klassen 3 und 4 absolvierten währenddessen auf dem Sportplatz die Bundesjugendspiele und das Volleyball-Spezial-Turnier, einer vereinfachten Volleyball-Form. Die Kinder hatten das Spiel im Sportunterricht bereits fleißig geübt, sodass den Zuschauern spannende Spiele mit zum Teil knappem Ausgang geboten wurden. Bei den Klassen 3a und 3b kämpften sieben Mannschaften um den Sieg, den letztendlich das Team „Die namenlosen Profis“ für sich verbuchen konnten. Bei Klasse 4 setzten sich „Die Volleyball Champions“ gegen ihre vier Konkurrenten durch.

Nun durften die Kinder endlich ihre von der Gemeinde gesponserten Gutscheine für Pommes, Rote Würste und Getränke einlösen. Für die Eltern gab es im Vereinsheim zusätzlich Kaffee und Kuchen.

Um 11.45 Uhr versammelten sich dann alle Kinder zum Sponsorenlauf mit dem Motto „Wir laufen für unser Spielgerät“ auf dem Sportplatz. Mit den Einnahmen wird ein neues Klettergerüst für den Schulhof angeschafft. In 25 Minuten galt es, so viele Sportplatzrunden wie möglich zu schaffen. Angetrieben vom Applaus der Eltern, rannten die Kinder bis zur Erschöpfung und erzielten beachtliche Rundenzahlen. Um genügend Spenden für das neue Spielgerät zu generieren, lief auch Rektor Franz Zeh beim Sponsorenlauf mit. Im Vorfeld war es ihm gelungen, viele Sponsoren unter den Gewerbetreibenden der Gemeinde zu finden.

Die Siegerehrung zu den verschiedenen Disziplinen fand dann am Dienstag nach der großen Pause auf dem neuen Schulhof der Rosenbach-Grundschule statt. Hier hatten sich alle Kinder und Lehrkräfte zusammengefunden. Alle Kinder und Volleyballmannschaften durften ihre Urkunden unter dem Applaus der Schulgemeinschaft in Empfang nehmen. Einen ganz besonderen Applaus bekamen Vincent Grunert und Gabriel Sick aus der Klasse 4, die bei den Bundesjugendspielen eine Ehrenurkunde erreichten.