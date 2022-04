Kinder der Rosenbach-Grundschule Hochdorf sammeln Müll

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Hochdorf - In der Woche vom 4. bis 9. April organisierte der Verein Lebensqualität Hochdorf die diesjährige Dorfputzete. Bereits im Vorfeld wurden in Absprache mit den Organisatoren bestimmte Gebiete für die Kinder der Rosenbach-Grundschule Hochdorf ausgespart. In der Woche nach der offiziellen Dorfputzete hieß es am Dienstagnachmittag dann „Dorfputzete statt Nachmittagsschule“. Ausgestattet mit Gartenhandschuhen, Eimern, Müllbeuteln, Greifzangen und Bollerwagen zogen die Kinder der Klassen 3, 4a, 4b sowie die Freispiel- und die Natur-AG mit ihren Lehr- und Betreuungskräften los.

Die Motivation war bei gutem Wetter sehr hoch, alle wollten so viel Müll wie möglich einsammeln. Jeder Fund motivierte zur Weitersuche und so glich die Stimmung fast einer Schatzsuche. Die Fundstücke waren jedoch alles andere als Schätze. Immer wieder waren die Kinder, aber auch die Lehr- und Betreuungskräfte entsetzt, was manche Leute achtlos in der Natur entsorgen. So wurden beispielsweise Grillschalen, Plastiktüten, Zigarettenkippen, Kunststoffteile, Flaschen und sogar ein Straßenpfosten gefunden. Insgesamt sammelten die Kinder knapp 5 Säcke Müll ein und waren zurecht stolz darauf. Der Müll wurde am nächsten Tag von den Bauhofmitarbeitern entsorgt. Am Ende waren sich die Kinder sicher, dass sie selber nie zu Müllsündern werden.

Passend zu diesem sonnigen Frühlingstag bekam jedes Kind als Belohnung ein Eis von der Gemeinde spendiert.