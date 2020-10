Kandidatenvorstellung in der Halle und online

Für die Bürgermeisterwahl in Hochdorf findet an drei Terminen, am 26., 27. und 28. Oktober, eine Kandidatenvorstellung in der Gemeindehalle Hochdorf statt.

Dies steht nun fest, nachdem jeweils weniger als 50 Anmeldungen eingegangen sind. Start ist jeweils um 18 Uhr. Einlass ist ab 17 Uhr, wobei die Teilnehmer in unterschiedliche Gruppen eingeteilt werden, um Schlangen vor der Halle zu vermeiden. Personen, die sich angemeldet haben, erhalten von der Verwaltung noch weitere Informationen.

Daneben haben alle die Möglichkeit, sich die Kandidaten ganz in Ruhe von zu Hause aus anzuschauen: Die Veranstaltung wird auf Video aufgenommen und auf die Homepage der Gemeinde gestellt. Das teilt die Hauptamtsleiterin Beate Fritz mit.