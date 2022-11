Jahreskonzert des MV Schweinhausen mit besonderen Ehrungen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach der pandemiebedingten Zwangspause konnte der Musikverein Schweinhausen in diesem Jahr endlich wieder wie gewohnt, am Vorabend zum ersten Advent, sein Jahreskonzert in der gut besuchten Gemeindehalle in Schweinhausen abhalten. Die Gestaltung des ersten Konzertteils übernahm die Gemeinschaftsjugendkapelle, unter der Leitung ihres Dirigenten Elias Hartmann, welche die Zuhörer mit abwechslungsreicher Musik unterhielt.

Den zweiten Konzertteil eröffnete der Musikverein Schweinhausen, unter der Leitung von Erwin Albinger, mit der Polka „Sonntagslaune“ von Peter Schad, gefolgt von den Konzertstücken Schmelzende Riesen, Klang der Alpen, Oregon und Lichtblicke. Bei dem Gesangsstück „Gold von den Sternen“ und dem Solo-Stück für Flügelhorn „My Dream“ konnten die zwei Solistinnen Anna-Lena Ege und Nadine Baier ihr Können unter Beweis stellen.

Als Würdigung und Anerkennung ihrer langjährigen Mitgliedschaft wurden Nadine Baier, Gina Dodaro, Sebastian Gnannt und Monika Waibel mit der Ehrennadel in Bronze für zehn Jahre aktive Mitgliedschaft vom stellvertretenden Kreisverbandsvorsitzenden Markus Bitterwolf geehrt.

Diana Schmid, Regina Schmid und Verena Schmid erhielten für jeweils zwanzig Jahre aktive Mitgliedschaft die Ehrennadel in Silber. Der erste Vorstand Florian Müller wurde für zehn Jahre, Cornelia Baier für 15 Jahre ehrenamtliches Engagement im Verein mit der Fördermedaille in Bronze beziehungsweise Silber ausgezeichnet.

Eine ganz besondere Ehrung erhielten Josef Krapf und Heinrich Reich, welche beide für jeweils 60 Jahre aktives Musizieren mit der „Ehrennadel in Gold mit Diamanten und Ehrenbrief“ ausgezeichnet wurden. Auch von den Vorständen ging ein herzliches Dankeschön an die Geehrten für ihr jahrelanges Engagement im Verein.

Als Anerkennung und Dank an alle Geehrten beendete der Musikverein den gelungenen Konzertabend mit dem bekannten Marsch Jubelklänge.