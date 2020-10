Von „Die Amerikaner landeten nie auf dem Mond!“ bis „Bill Gates hat Interesse daran, das Coronavirus zu verbreiten, um uns alle impfen zu können“ – Verschwörungstheorien gibt es zu fast jedem Thema. Jetzt, in Zeiten der Corona-Pandemie, begegnet man ihnen gefühlt wieder häufiger. Ob diese Beobachtung auch belastbar ist, was für Arten von Verschwörungstheorien es gibt und wer empfänglich für solche „alternativen Fakten“ ist, erklärt Professor Dr. Michael Butter von der Universität Tübingen, der am Mittwoch einen Vortrag im Bildungszentrum ...