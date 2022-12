Hoher Besuch an der Rosenbach-Grundschule Hochdorf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Montag, 5. Dezember, hat sich der Heilige Nikolaus und sein Geselle, der Knecht Ruprecht, zu Besuch an der Rosenbach-Grundschule Hochdorf angesagt. Die Aufregung war bei den Kindern bereits sehr groß, als sich die Klassen zu der kleinen Feierstunde im Foyer der Schule versammelten. Als der Nikolaus dann zum Fenster hereinschaute, steigerte sich die Aufregung in große Vorfreude und zum Teil auch mulmige Spannung. Zum Einmarsch von Nikolaus und Ruprecht sang die ganze Schulgemeinschaft „Sei gegrüßt lieber Nikolaus“. Nachdem dieser alle Kinder und Lehrkräfte begrüßt hatte, wandte er sich den einzelnen Klassen zu. Gebannt lauschten die Kinder dabei, was er von ihnen über das Jahr hinweg erfahren hatte und nun in Reimform zu berichten wusste. Trotz manch erhobenem Zeigefinger wegen nicht aufgeräumten Schulsachen oder fehlender Ordnung an den Garderoben, konnte der Nikolaus allen Klassen mehr Lob als Tadel aussprechen. Alle Klassen hatten für den Nikolaus und Knecht Ruprecht zudem ein Lied, ein Gedicht oder ein Singspiel einstudiert, was die beiden ganz besonders freute. Als Dank erhielten alle Kinder einen leckeren Hefenikolaus. Nun war es für den Nikolaus und seinen Knecht Ruprecht auch schon wieder an der Zeit, weiter zu ziehen. Mit dem Wunsch, dass alle Kinder fleißig weiterarbeiten sollen und dem Versprechen, auch im nächsten Jahr wiederzukommen, verabschiedeten sich die beiden.