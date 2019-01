Hochdorfer wollen sich mehr umeinander kümmern

Älter zu werden, bedeutet nicht zugleich alt und gebrechlich zu sein. Um aber für die Zukunft gewappnet zu sein, haben sich vergangene Woche 33 Hochdorfer Bürger zu einem zweiten Workshop zum Thema „Sorgende Gemeinschaft“ getroffen. Dieses Mal ging es darum, konkreter über eine mögliche Dienstleistungsbörse, einen Fahr- und Begleitdienst sowie gemeinsame Aktivitäten zu sprechen. Der Verein Lebensqualität Hochdorf und die Gemeinde hatten zusammen zu dieser Veranstaltung eingeladen.

Bürgermeister Klaus Bonelli, die stellvertretende Bürgermeisterin Christa Creutzfeldt und Traude Koch vom Verein Lebensqualität begrüßten die anwesenden Personen. Nach einem kurzen Rückblick über die bisherigen Aktivitäten und die Ergebnisse aus den Dorfgesprächen konnten sich Anwesende ihrem Interesse entsprechend einer Arbeitsgruppe zuordnen. „Soziale Themen können nur gemeinsam voran gebracht werden“ ermunterte die Moderatorin Gina Wiegräfe zur Mitarbeit. In 45 Minuten wurde an den Arbeitstischen viel diskutiert, Ideen gesammelt und nächste Schritte geplant. Die Ergebnisse wurden am Ende allen Anwesenden vorgestellt.

Gruppe 1: Fahrdienste

In der Arbeitsgruppe Fahr- und Begleitdienste wird als erster Schritt nochmals die Idee „ Mitfahrbänke“ aufgenommen. Die Bereitschaft jemanden mitzunehmen, war unter den Anwesenden sehr hoch. Es werden mehrere Standorte gesucht, wo diese aufgestellt werden können. Auch beim Thema Fahrdienste/Begleitdienste fanden sich spontan Engagierte, die sich bereit erklärten, jemanden zu fahren. Um den Dienst weiter zu verfolgen, muss noch geklärt werden, welches System sich anbietet, um Anfrage und Fahrangebot zusammenzubringen. Die Idee, dies über eine „Mitfahr-App“ zu organisieren, wird weiter verfolgt. Auch hier gilt es noch die Rahmenbedingungen wie Kosten für die Fahrt oder eine Versicherung zu klären. Eine Arbeitsgruppe kümmert sich darum. Das Thema „Gemeindebus/Bürgerbus“ wurde diskutiert, wird aktuell aber nicht weiter verfolgt.

Gruppe 2: Aktivitäten

In der Arbeitsgruppe „Gemeinsame Aktivitäten und passende Räumlichkeiten“ wurden viele Ideen zu gemeinsamen Aktivitäten gesammelt. Spielenachmittage, gemeinsames Handarbeiten, Singen und Musizieren oder Kochen und Backen, ein Großeltern-Enkel-Treff, ein Reisestammtisch und eine Wandergruppe waren erste Ideen. In einem ersten Schritt wird ein Lauftreff organisiert, denn dieser ist nicht an einen Raum gebunden. Für die anderen Aktivitäten benötigt es geeignete Räume. Hier gilt es für die jeweiligen Aktivitäten zu schauen, welche Räumlichkeiten geeignet sein könnten und die Nutzung zu klären. Deutlich wurde, dass es keinen kommunalen Raum gibt, der „einfach so“ für Aktivitäten des Miteinanders genutzt werden kann. Ob der Umbau der Begegnungsstätte „Gemeindehalle“ Hochdorf Räume bietet, stand zur Diskussion und muss nochmals in den Planungen angesprochen werden.

Gruppe 3: Dienstleistungsbörse

In der Arbeitsgruppe Dienstleistungsbörse ging es zunächst um eine Begriffsklärung. „Eine Dienstleistungsbörse bringt ein Angebot und eine Nachfrage zusammen. Im Bereich Sorgende Gemeinschaft sind dies vor allem Dienstleistungen im häuslichen Bereich wie Kochen, Bügeln, spazieren gehen, Hilfe bei der Gartenarbeit oder Reparaturen“ benannte die Moderatorin Traude Koch den Schwerpunkt. Es wurde schnell deutlich, dass es hierzu eine zentrale Stelle benötigt, an der beides zusammenlaufen muss. Zur Weiterarbeit wird eine Arbeitsgruppe einen Fragebogen entwickeln, der an alle Haushalte versandt werden soll, um herauszufinden, wer etwas anbieten kann und wer eine Unterstützung benötigt. Den Teilnehmern war wichtig, dass der Fokus nicht nur auf ältere Menschen gelegt wird, sondern auch Bedarf bei Familien abgefragt werden soll. Zur Struktur einer Dienstleistungsbörse in Hochdorf gibt es noch viele offene Fragen zu klären. Wichtig ist es nachhaltige Rahmenbedingungen zu schaffen. Eine kleine Arbeitsgruppe wird dies vorbereiten und sich an bestehenden Dienstleistungsbörsen in anderen Gemeinden orientieren.