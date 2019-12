Hochdorfer Weihnachtsmarkt lockt viele Besucher an

Viele Besucher hat der 6. Hochdorfer Weihnachtsmarkt am vergangenen Samstag angelockt. Wegen des stürmischen Wetters wurden die Darbietungen des Rahmenprogramms und ein Teil der Verkaufsstände von den geplanten Zelten ins Foyer der Sporthalle verlegt. Für weihnachtliche Stimmung sorgten die Kindergartenkinder, die Schulkinder sowie der Chor „InTakt“ aus Unteressendorf.

Viel Arbeit haben die Verantwortlichen des Sportvereins Hochdorf mit ihren Helfern von der Jugendfeuerwehr, Landjugend, Musikverein und den Licherfreunden auf sich genommen, um den Bürgern von Hochdorf und Umgebung einen kleinen, gemütlichen Weihnachtsmarkt zu bieten. Um 16 Uhr ging es los und gegen 20 Uhr klang der Markt schon wieder aus.

Viele Gäste nutzten das Angebot, um sich bei einer Tasse Glühwein mit Freunden und Bekannten zu treffen und sich nach Weihnachtsgeschenken umzuschauen. Wegen des windigen Wetters wurden Teile des Marktes ins Foyer der Sporthalle verlegt. Aber auch vor der Halle tummelten sich bei trockenem Wetter viele Gäste rund um die Verpflegungsstände.

Mit Gedichten und Liedern unterhielten die Kindergartenkinder und die Schüler der Grundschule die Gäste. Einen schönen Schlusspunkt der gesanglichen Darbietungen setzten die Frauen vom Chor „InTakt“ unter Leitung von Claudia Christ. „Leise rieselt der Schnee“, „A Weihnacht wie’s früher war“ und weitere Lieder erklangen zusammen mit den Männern der Fußballabteilung, die den Chor verstärkten.

An den zwölf Ständen des Weihnachtsmarktes wurde ein buntes Allerlei zum Kauf angeboten: Christbäume, Dekoartikel, Gebäck, Liköre, Kerzen, Salze, Christbaumschmuck, Gestecke, Holzfiguren und vieles mehr. Reger Betrieb herrschte vor allem an den Ständen, die fürs leibliche Wohl sorgten. Glühwein, Punsch und Schnäpse sorgten für innere Wärme. Mit Bratwurst und Waffeln konnte der Hunger gestillt werden. Die sechs Frauen aus Hochdorf, die sich Stricklieseln nennen, verkauften ihre in Handarbeit hergestellten Erzeugnisse aus Wolle, Salz und Zirbe für einen guten Zweck. Der Erlös soll ans Kinderhospiz in Grönenbach gespendet werden. Der Verkaufserlös des Vereins Lebensqualität geht in den Sozialfonds. Die Klassen drei und vier der Grundschule verkauften Waren, um ihren Ausflug zu finanzieren. „Der kleine Markt war wieder wunderbar“, lobte Vanessa Charles aus Hochdorf. „Wir haben auch etliche kleine Geschenke eingekauft“.