Hochdorfer Weihnachtsmarkt erfolgreich

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei Jahren Zwangspause fand am Wochenende der siebte Hochdorfer Weihnachtsmarkt in der Ortsmitte wieder statt. Im winterlichen Ambiente konnten sich die Gäste bei Glühwein, Punsch und gutem Essen stärken. Auf der Bühne traten, unter großem Beifall, der Kindergarten Zwergenstube, die Rosenbach Grundschule und die Tanzgruppe des TSV auf. Der Musikverein Hochdorf umrahmte mit Weihnachtlichen Liedern die Veranstaltung. Vielen Dank allen Gästen, Helfern und Teilnehmern für die Einstimmung in die vorweihnachtliche Zeit. Foto: Klaus Koch/TSV Hochdorf