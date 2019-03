In Hochdorf gibt es am Fasnetsdienstag um 13.61 Uhr einen kleinen musikalischen Umzug durchs Dorf. Das Motto dieses Jahr lautet: „Tierisch unterwegs“. Veranstalter ist der TSV Hochdorf, Treffpunkt ist der Parkplatz am Ärztehaus in Hochdorf. Anschließend wird im Vereinsheim noch weiter gefeiert. Die Grundschüler zeigen einen Tanz und die Garde tritt auf. Zudem gibt es Kinderschminken und eine Kinderdisco. Dazwischen spielt der Musikverein.