Hochdorfer Schulbackbuch kommt gut an

An der Rosenbach-Grundschule in Hochdorf gibt es seit vielen Jahren ein abwechslungsreiches Betreuungsangebot. Nach dem täglich stattfindenden Mittagessen werden nach der Hausaufgabenbetreuung verschiedene Arbeitsgruppen angeboten, so auch die bei den Kindern sehr geschätzte Back-AG.

Zwar kann diese pandemiebedingt im Moment nicht mehr stattfinden. Aber damit in den Familien weiter mit den Kindern gebacken werden kann, ist ein Schulbackbuch mit den besten Rezepten dieser Schularbeitsgemeinschaft geschaffen worden. Diese Schulbackbüchlein lagen in den Läden der Gesamtgemeinde Hochdorf aus.

Die Leser des Büchleins haben dafür fleißig gespendet. Der Erlös von 150 Euro kommt dem Kinderhospiz in Bad Grönenbach zugute.