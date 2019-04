Hochdorfer konzertieren mit Musikern aus Dietmans

Rund 250 Gäste sind zum Frühjahrskonzert des Musikvereins Hochdorf und des Musikvereins Dietmanns gekommen. Der erste Konzertteil wurde vom Musikverein Dietmanns bestritten. Alina und Isabell Jäger führten mit Charme und Witz durch das Programm. So wurde das Eröffnungsstück „Olympic Fanfare and Theme“ mit einem Auftritt der Olympioniken Frank the Tank, dem Gewichtheber Andy Brehm, der Reiterin Simone Blum samt Steckenpferd oder dem Schwimmer Bud Spencer eingeleitet.

Die Gastkapelle hatte ein vielfältiges und zugleich auch anspruchsvolles Programm gewählt, das dem Publikum viele schöne Melodien bot. Nach dem Eröffnungsstück folgte „Mountainwind“ von Martin Scharnagel, das Stück „Inchon“, das das Publikum durch pompösen Trommeleisatz begeisterte oder dem Klassiker „My Way“ von Frank Sinatra. Mit der Zugabe „Ein Leben Lang“ von den Fääschtbänkler verabschiedete sich der Musikverein Dietmanns unter wohlverdientem Applaus des Publikums.

Nach der Pause ehrte Markus Bitterwolf, Vertreter des Kreisblasmusikverband, verdiente Musiker. Für zehn Jahre aktives Musizieren wurden Kristina Knevels, Jakob Winter und Klaus Rief mit der Ehrennadel in Bronze ausgezeichnet. Simone Knecht und Christine Merk bekamen die Ehrennadel in Gold für 30 Jahre verliehen. Sogar eine Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief des Landesverbandes konnten überreicht werden. Für 50 Jahre aktives Musizieren hatte sich Erwin Krattenmacher diese Auszeichnung auch wirklich verdient.

Im Anschluß an die Ehrungen startete der Musikverein Hochdorf unter der Leitung von Matthias Hänle in den zweiten Konzerteil. Durch diesen führte Tatjana Stauß mit ihren kurzweiligen Ansagen. „Gold Rush“ von Shinýa Takanashi vertont die menschliche Abendteuerlust und das verrückte Leben der Goldsucher während des Goldrauschs in Amerika. Es folgte „Omisoka“ von Itaru Sakai, das mit flotten und eingehenden Melodien den Silvestertag beschreibt. Das Medley des bekannten Musical Stücks „Elisabeth“ begeisterte genau so wie das Stück „Baba Yetu“, der afrikanischen Form des „Vater unsers“. Mit vielen Trommeln und mächtigen, dynamischen Klängen glänzte dieses Stück besonders.

Das bekannte Medley „80erKult(Tour)“ von Thiemo Kraas mit den bekanntesten Hits dere „Neuen Deutschen Welle“ war ein Stimmungsmacher schlechthin, das nicht nur den Musikern auf der Bühne großen Spaß machte. Als Zugabe erklang der Konzertmarsch „Textilaku“ von Karol Padivy.